¡Lionel ‘al desnudo’! Agüero reveló intimidades y secretos sobre Messi

Para nadie es un secreto que Sergio Agüero se ha convertido en todo un personaje gracias a sus directos en la plataforma ‘Twitch’. Mientras juega con diferentes youtubers o influencers, el delantero argentino revela divertidos detalles de su carrera, hace comentarios divertidos y mucho más.

Recientemente dio una entrevista al canal ‘América TV’ de Argentina, en la que reveló intimidades de su relación con Lionel Messi. Recordemos que ambos futbolistas han mantenido una gran amistad desde selecciones juveniles.

Al ‘Kun’ le preguntaron por su mejor anécdota con Messi y aunque “hay varias” optó por contar una que suele ocurrir, “de siempre” según él, durante las concentraciones con la Selección Argentina.

​“Estamos mirando tele y él en un momento se da vueltita para irse a dormir. Yo la sigo viendo intentando dormirme, a veces me duermo y queda prendida. Al otro día, olvidate, en la mañana putiandomé diciendo que siempre dejo la tele prendida y bueno”.

Siguiendo con la divertida historia, le preguntaron si la relación de ambos era como “un matrimonio desgastado”, a lo que Agüero asintió en medio de risas. “Desde los 17 años estamos juntos y ya tenemos 32, él 33”, continuó.

Para finalizar, el jugador del Manchester City “dio quejas” sobre su compañero asegurando que “es un quejón” con los horarios.



“Por ahí vamos a entrenar en la tarde. Entonces llegamos a las 7:30 al hotel y comemos a las 9. Tengo tiempo, pero Leo llega, se baña al toque y se queda ya bañadito. Yo pues nada, ahí en calzoncillos boludeando en la pieza. Pasa el tiempo y faltando media hora él ‘A las 9 vamos a comer, quedan 30 minutos’, yo sigo con mi celular, boludeo. ‘Dale bobo que quedan diez minutos’, me dice, yo le digo que pare, pero me dice ‘que llegamos tarde boludo, hace una hora que estamos acá’. Entonces voy y empieza la mala onda porque no le gusta llegar justo”, recuerda.