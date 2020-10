Dos grandes perlas de Francia peligran por el contagio de Cristiano

Este martes, el mundo entero se sorprendió con la noticia del contagio por covid-19 de Cristiano Ronaldo. El portugués dio positivo en el test que se le practicó y de inmediato fue aislado de la Selección.

Aunque el jugador es asintomático y las pruebas hechas a sus compañeros de equipo dieron negativas, dos futbolistas franceses podrían correr el riesgo de contagiarse por haber compartido directamente con CR7.

Se trata de Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga, dos de las más grandes promesas que tiene la campeona del mundo. Ambas historias son bastante curiosas.

Mbappé siempre ha reconocido que su máximo ídolo es Cristiano, a quien lo sigue desde pequeño (durante su glorioso paso por Real Madrid). Como era de esperarse, el duelo frente a los portugueses era la oportunidad perfecta para saludar a su referente.



El delantero del PSG compartió varios momentos con su ídolo dentro del terreno de juego, se les vio muy cerca e incluso se abrazaron. Ahora con la noticia del contagio, Mbappé deberá realizarse un test para descartar un posible positivo.



Recordemos que precisamente el jugador había dado positivo a principios de septiembre. Aunque se recuperó y lleva casi un mes en perfectas condiciones, existe la posibilidad de una reinfección.

Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé ⭐



❤️ Ese sabor especial que da enfrentar a tu ídolo de la infancia.



❤️ Ese sabor de enfrentar al que puede ser el heredero. pic.twitter.com/GwqMXyiFEC — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) October 11, 2020

Por otro lado, Camavinga disfrutó de su primera convocatoria con apenas 17 años de edad. En su debut marcó un golazo de chilena y al siguiente partido enfrentó al mismísimo Cristiano Ronaldo. Todo un sueño.

​A pesar de no haber tenido minutos, el chico del Rennes no perdió oportunidad para pedirle la camiseta al portugués y así lo presumió en sus redes sociales. Afirmando incluso que no lavaría la prenda.

Con la noticia, irremediablemente tendrá que limpiar muy bien el preciado regalo de su ídolo.