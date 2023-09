Morelos iría a histórico de Brasil tras su frustrado pase a Fenerbahçe

Alfredo Morelos estuvo en suelo turco en las últimas horas donde intentó cerrar su fichaje por el Fenerbahçe, pero la transferencia finalmente no se dio por complicaciones de última hora.



Y es que los turcos no le pudieron dar salida a Michy Batshuayi por lo que no se abrió el cupo necesario para que Morelos llegara al equipo.



De igual manera, varios medios turcos señalaron el temperamento del jugador como otra causa por la que el fichaje no se materializó: “Otro de los motivos por los que el Fenerbahçe decidió frenar el traspaso de Alfredo Morelos fue la actitud agresiva del jugador”.

Pues bien, tras su frustrado pase al club turco, Morelos está a un paso de dejar Europa y volver a Sudamérica esta vez a la Liga de Brasil.



De acuerdo al periodista César Luis Merlo, el nacido en Cereté está en negociaciones con el Santos de Brasil.



El comunicador señala que ya hay contactos entre ambas partes, pero que todavía no hay nada avanzado por el delantero.



Vale señalar que Morelos se encuentra libre desde el 1 de julio de 2023 cuando su contrato con Rangers finalizó. Desde ese momento fue relacionado con varios clubes, pero finalmente sigue como agente libre.