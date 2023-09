Fechas confirmadas para los cuartos de final de la Copa BetPlay 2023

La Dimayor hizo oficial la programación de los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay 2023. Así, los semifinalistas se conocerán comenzando el mes de octubre



Así se jugará los partidos de cuartos, con fechas, horarios y cómo ver EN VIVO por TV.



Partidos de ida



Miércoles 27 de septiembre

6:15 p.m.: Santa Fe vs. Pereira / Win +

8:30 p.m.: Águilas Doradas vs. Atlético Nacional / Win +



Jueves 28 de septiembre

4:00 p.m.: Cúcuta vs. Medellín / Win +

8:00 p.m.: Millonarios vs. Alianza Petrolera / Win +



Partidos de vuelta



Miércoles 4 de octubre

6:00 p.m.: Pereira vs. Santa Fe / Win +

8:30 p.m.: Atlético Nacional vs. Águilas Doradas / Win +



Jueves 5 de octubre

6:00 p.m.: Medellín vs. Cúcuta

8:30 p.m.: Alianza Petrolera vs. Millonarios