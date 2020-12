‘No entiendo por qué no me quieren’: Borja, dolido con Palmeiras

Después de confirmarse su salida de Junior por temas netamente financieros, Miguel Ángel Borja tenía todo para regresar con Palmeiras y disputar así las fases finales de Copa Libertadores.



Desafortundamente el ‘Verdao’ no tiene en sus planes repescar al delantero colombiano y por ello sería vendido a la brevedad. Situación que lo afectó de gran manera.

En diálogo con el portal ‘Ge’, Borja habló sobre lo que significa Palmeiras en su carrera, las metas que tenía con el club a corto plazo y la desazón que sintió tras enterarse de que no le interesa al cuerpo técnico.

​En un principio, “el entrenador me llamó y me dijo que me estaba mirando, que no debía preocuparme por las críticas de partidos que había hecho en el pasado... La directiva también me llamó y me dijo que si Junior no llegaba a la final de Copa Sudamericana, me utilizarían”. Con le eliminación frente a Coquimbo Unido, el atacante tenía todo listo para volver, pero la situación cambió drásticamente de un momento a otro.

“Un abogado del Palmeiras me contactó y dijo que no estaría inscrito para la Copa Libertadores, que tendría que volver a presentarme en enero para hacer entrenamientos y decidir mi futuro para 2021”, sentenció.

​Así pues, la decepción fue total. Su idea era llegar al equipo brasileño para dar una mano en la recta final de Copa: “Quería ayudar al Palmeiras en la Libertadores. Gustavo Gómez incluso me llamó y me dijo que me iba a recoger al aeropuerto... Es en estos momentos que me gustaría demostrar que sirvo para el Palmeiras, que sirvo para jugar contra un River Plate. Estaba muy motivado. Me gusta darle la vuelta a las cosas”.

Eso sí, manifestó ser consciente de que los excelentes resultados del ‘Verdao’ influyeron en la decisión de no tenerlo en cuenta. “El equipo está fluyendo bien y sacar a alguien sería extraño, lo entiendo”, pero así mismo reconoció que “no entiendo por qué no me quieren. Soy jugador del Palmeiras, solo tenía que llegar, ponerme la camiseta y jugar. No entiendo esta situación”.



Por lo pronto, Miguel Ángel Borja deberá presentarse el 10 de enero y esperar por la determinación del cuerpo técnico. En estos momentos está en vacaciones, pero reiteró que “estoy disponible para Palmeiras”. En caso de no concretarse su continuidad, “le pediré a mi representante que vea una opción mejor para el futuro. De nada sirve ganar dinero si no estás satisfecho”.



“Lo importante es ser feliz y jugar, busco mi felicidad”, cerró.