James apura para Copa: ¿a quién debe desplazar en Everton ganador?

No se duda de un equipo que deja en el camino a Chelsea, Leicester y Arsenal en una misma semana. Menos si encaja solo un gol en contra, menos si en el camino supera ausencias clave por culpa de los problemas físicos.

Y eso obliga a James Rodríguez, uno de los marginados por problemas físicos, a apurar su recuperación si quiere entrar de nuevo en la dinámica de un equipo ganador. Tiene 48 horas para superar el problema en la pantorrilla que lo sacó de carrera y una posición definida que atacar: la de Alex Iwobi.



Aunque parezca que ha sido Sigurdsson el hombre que con, con dos asistencia y los cobros de media distancia escriturados, ha ocupado el puesto del zurdo, la realidad es que el islandés se abrió espacio más por su habilidad para la marca y el primer pase en la primera línea de volantes, que como tercer atacante, por la derecha, lugar que Ancelotti le ha asignado a James sin ninguna discusión.



Por eso el 'fuego amigo' del colombiano debe apuntar a Alex Iwobi más que a Sigurdsson, cuyo lugar está fijo, al menos mientras Allan siga siendo baja por una lesión de larga duración.



El nigeriano se ha convertido en un comodín para el técnico Carlo Ancelotti, quien ha sabido usarlo como lateral derecho y como extremo por derecha, aunque su demarcación habitual fuera la de número 9.



Iwobi jugó poco en Arsenal y fue casi a regañadientes a un Everton que en el que entendió pronto que la sombra de Calvert-Lewin era demasiado grande, con lo cual era mejor ofrecerse para relevar al colombiano, quien ya suma dos bajas por problemas físicos. ¿Su balance? Ha tenido que respaldar a otro improvisado en su puesto, Holgate como lateral derecho, y ese sacrificio ha sido muy bien valorado por su DT. Tiene picos altos cuando sale en velocidad y suma dos asistencias, pero también hay que decir que se le critican las decisiones que toma de cara a puerta, lo que es casi normal pues solo tiene 24 años.



Su problema principal, en todo caso, se llama James Rodríguez. "Está en una posición difícil, Iwobi, porque Rodríguez sigue siendo ineludible si está físicamente apto para enfrentarse al Manchester United a mitad de semana (este miércoles, 3:00 p.m. hora colombiana). ¿Dónde dejaría eso a Iwobi? Probablemente en el banco", explica el diario Liverpool Echo. Se dice en Liverpool, no acá, para quienes creen que se defiende demasiado al colombiano en su país.



Eso sí, los aficionados le reconocen al nigeraino mucha más entrega y sacrificio en marca, un punto definitivo en la recuperación del equipo en los últimos partidos y en las victorias que lo tienen hoy como tercero de la Premier League. Son los mismos que han criticado a James por no apoyar ese 'trabajo sucio', lo que lo obliga a poner una milla más si quiere sacarle el puesto a Iwobi.



"Ancelotti claramente lo valora y es otro punto en la larga lista de historias de éxito recientes que están comenzando a prosperar bajo su gestión", dice el citado medio, que en todo caso reconoce que en la consideración de Ancelotti no hay dudas sobre la titularidad del zurdo colombiano.



El partido del regreso debería ser, según las cuentas de todos en Everton, este miércoles, contra Manchester United, por la Carabao Cup. Es nada menos que el equipo que viene de hacerle seis goles a Leeds en la Premier y que ya dio cuenta de los de Ancelotti en el pasado (ganó 1-3, con el zurdo en el campo).



Ancelotti ya no pide tanto lujo como compromiso: "no estamos jugando un fútbol fantástico en ataque pero el espíritu es realmente fuerte. Ganamos estos tres partido por ese espíritu", declaró. James tendrá que tomar nota si quiere recuperar su rol y no dar más ventajas en Everton: el momento de levantar la voz es ahora.