¡Mina de oro! Triunfazo de Everton sobre Arsenal en Premier League

En el Goodison Park, Everton, que contó con Yerry Mina desde el inicio y que no tuvo a James Rodríguez por lesión, se impuso por 2-1 al Arsenal, en un partido que tuvo como gran figura al central colombiano, quien respondió en defensa y aportó en ataque con un tanto.

En un primer tiempo movido e intenso, los dirigidos por Carlo Ancelotti fueron superiores y se lograron ir a los vestidores con el marcador a su favor.



El primer aviso lo dio el defensor Michael Keane, quien, en un disparate, se atrevió a rematar desde media distancia, generando una clara oportunidad de gol. Su potente remate pasó cercano al palo derecho del guardameta alemán, Bernd Leno.



Sobre el minuto 21, finalmente Everton encontró el primer tanto del partido. Una jugada que comenzó con Richarlison en el sector izquierdo, que tuvo la intermediación de Tom Davies en el centro, terminó en un gran centro de Alex Iwobi desde el costado derecho, para que Dominic Calvert-Lewin atacara el área e impactara el balón con la cabeza. No obstante, su disparo que se iba por fuera, fue desviado por Rob Holding, para anotar un gol en propia puerta.



Los de Mikel Arteta intentaron reaccionar, y en el minuto 32 encontraron la igualdad. Una imprudencia de Davies en el área, tras un buen rechazo de Mina, le dio la oportunidad a los gunners de empatar el marcador; Davies perdió de vista a Eddie Nketiah, y torpemente derribó al delantero en su área. La falta fue bien señalada como penal y Nicolas Pépé fue el encargado de ejecutarla.



Sin embargo, cuando parecía que el partido se iba al entretiempo con el 1-1, Yerry Mina apareció para darle la ventaja a Everton. Un tiro de esquina cobrado desde el costado izquierdo por Gylfi Sigurdsson, dejó al colombiano como el gran héroe de la noche; Mina sacó ventaja de su talla y con categoría se impuso por los aires a los centrales del Arsenal, para vencer con un soberbio cabezazo al arquero alemán, que no pudo detener el impacto del central colombiano. ¡Golazo!

Con la ventaja a favor de Everton, en el segundo tiempo Arsenal mostró mejores argumentos. El cuadro londinense salió con más ímpetu y en los primeros minutos encendió las alarmas en el arco de los toffees.



En el minuto 55, una mala salida del portero Jordan Pickford tras un tiro de esquina, terminó en la opción más clara para Arsenal de empatar el juego. El arquero inglés dejó un rebote en el área, luego de intentar anticipar el centro, para que David Luiz lo capturara y disparara con dirección al arco; no obstante, para el infortunio del brasileño, el remate impactó en el palo y luego fue rechazado por un defensor del conjunto oriundo de Merseyside.



Arteta metió toda la carne en el asador. Ingresó Alexandre Lacazette, Gabriel Martinelli y Joe Willock; sin embargo, los cambios no dieron resultado y el equipo no logró funcionar como se esperaba. Everton, con una defensa sólida y consolidada, frenó los intentos de ataque de los gunners. Mina y Keane impecables.



En el minuto 86, el juvenil Willock tuvo una última oportunidad para soñar con el 2-2, pero su remate de cabeza no logró tomar la dirección al arco y se fue por un costado.



Más adelante, Pickford tomó revancha y en el último minuto de adición salvó a su equipo de perder los tres puntos, el guardameta, con una gran atajada, le ahogó el grito de gol a Bukayo Saka.



Con el 2-1 como marcador final y con un Yerry Mina como la gran figura, Everton consiguió un triunfazo en casa y sumó su tercera victoria en línea. El cuadro de Carletto llegó a 26 puntos en el campeonato y parcialmente se ubica en la segunda posición.