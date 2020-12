Quédate con quien te respalde como Ancelotti a James: ¡férrea defensa!

Carlo Ancelotti, DT de Everton, confirmó este viernes que no tendrá a James Rodríguez este sábado, frente al Arsenal (12:30 p.m. hora colombiana), por la Premier League.

Será el tercer partido en línea que se pierda el colombiano, tras la ausencias contra Chelsea y Leicester, rivales antes los cuales Everton logró importantes victorias que lo tienen hoy en el quinto puesto de la tabla, a 5 unidades del líder, Liverpool.



Después de explicar que el zurdo no está listo todavía, que está trabajando nuevamente pero que no correrán riesgos y espera "que pueda estar listo para el partido contra el United por la Carabao Cup", las preguntas fueron muy específicas sobre la condición física y el compromiso defensivo de quien fuera una de las revelaciones en el inicio de la temporada.



Ancelotti fue claro sobre al responder si el equipo mejora sin su número 19: "No lo creo", dijo entre risas. "Es cierto que en los dos últimos partidos tuvimos la portería a cero, pero lo más difícil fue hacerlo en el primer día de la temporada (contra Tottenham) y fue con James. Tuvimos un período en el que no defendimos bien como equipo”.



Y añadió: "nuestra habilidad para defendernos bien no depende de si James está en la cancha o no, depende de que todos podamos defender como equipo, luchar, que estemos concentrados, que trabajamos todos juntos en este caso



Cuando le preguntaron si estaba preocupado por no tener a uno de sus estelares en tres partidos seguidos, simplemente dijo: "lleva esos partidos sin jugar porque tenemos partidos cada tres días, esa es la situación, el problema es en su tobillo pero no es nada especial", explicó.



Ancelotti ratifica de esta manera su confianza total en el colombiano, parece descartar que en su regreso tenga que competir con alguien por la posición o que esté en entredicho su compromiso, más allá de lo que le cuesta cumplir en las tareas defensivas. Con James en la cancha Everton jugará distinto y nada más, no es que juegue peor, al menos en la consideración del DT. Así, la recuperación se hace más sencilla. Así, con el DT de su lado, se espera su mejor versión.