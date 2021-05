¿Qué pasará con Borja? Palmeiras y una decisión por la Libertadores

Miguel Ángel Borja vuelve a ser tema de conversación en Brasil gracias a su buena temporada con Junior de Barranquilla. El delantero cordobés, de 28 años, es el goleador de la Copa Libertadores con seis tantos, y en Palmeiras, equipo dueño de sus derechos, estarían interesados en un posible regreso.

Según información de Globo Sporte, la buena racha del colombiano ha cautivado al técnico Abel Ferreira y en el mes de julio se podría estar dando la vuelta del cafetero a territorio brasileño.



"La actuación del delantero Miguel Borja por el Junior Barranquilla, de Colombia, ha complacido e incluso impresionado al cuerpo técnico y la dirección del Palmeiras, que evalúan un posible regreso del jugador en julio", dice el medio.



Así, Borja podría ser ese delantero que tanto le ha pedido el DT del verdão a las directivas, pero que estas, debido a la misma situación económica, no han podido contratar.

Cabe resaltar que el atacante de Tierra Alta, si Junior no compra sus derechos deportivos, deberá regresar a Palmeiras el 1 de julio y, de quedarse en Brasil, solo podrá jugar hasta el mes de agosto. Sin embargo, no hay que descartar que otro club del exterior se interese en el colombiano y ponga una mejor oferta sobre la mesa.



Así las cosas, Borja podría regresar a Palmeiras para disputar la instancia final de la Copa Libertadores, teniendo en cuenta que el verde brasileño es el líder del grupo A con 12 unidades.