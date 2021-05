Del 'little problem' a la tercera baja más larga de James en Everton

Everton volvió a deambular contra Aston Villa, a firmar un partido más sin chispa en el ataque, sin conexiones y con apenas un par de remates al arco, en un juego que necesitaba ganar para no descolgarse de la punta y seguir soñando con la clasificación a uno de los torneos europeos.

La meta se aleja cada día un poco más, esta vez porque no llegaron los tres puntos del duelo aplazado, la ventaja que en teoría tenía el equipo azul, y en medio de este panorama el llamado a resolver esas carencias creativas sumó este jueves su tercera ausencia en línea: James Rodríguez.



El colombiano sintió una molestia el pasado Primero de mayo, en el calentamiento previo justamente contra Aston Villa y salió de los planes del técnico Carlo Ancelotti. ¿Qué tiene? "A little problem", un pequeño problema, ha dicho el propio italiano, sin dar más detalles.



Pues ese 'little' asunto ya es la tercera baja más prolongada del jugador colombiano, justo en la recta final de la Premier League. En Inglaterra, a veces más que en Colombia, se ilusionan con su visión de juego, la sutileza de su pierna izquierda, la claridad de su juego, pero ya hace 13 días que no está disponible y esa intermitencia empieza a sembrar a dudas, más allá de si son justas o no.



Hace 20 días que no tiene competencia. Antes de eso había pasado 45 días fuera, entre el 20 de marzo y el 25 de abril, lejos del trabajo de sus compañeros por un problema en el tobillo, este ya no un 'little' sino un 'huge' problem, pues ha sido su baja más larga desde que llegó a Liverpool, en agosto de 2019. Antes de eso, pasó 26 días fuera 'en dique seco', esta vez por otro asunto en la pantorrilla, nunca suficientemente explicado.



El DT ha dicho que espera que se entrene con normalidad ese viernes y mañana sábado y que, de ser así, regresaría contra Sheffield United. Fueron exactamente las mismas palabras de hace unos días, pero en referencia al duelo de este jueves contra Aston Villa (0-0). ¿Conclusión? O el jefe es muy optimista, o los reportes médicos no están llegando a sus manos con suficiente claridad.



Lo cierto es que James no está, que no hay garantías de que pueda estar el fin de semana y que siguen pasando los duelos definitivos de la Premier sin que el cuerpo le permita despejar las incógnitas en la cancha. Y el equipo lo resiente, eso es innegable. Para un equipo como Everton siempre es más fácil la lucha que el juego y por eso cuando los hombres del talento no están, pasa lo que pasó este jueves: un equipo plano, amparado solo en el tremendo sacrificio de Calvert-Lewin, una nómina que hace bien solo la parte del trabajo del medio hacia atrás pero que no encuentra el chispazo que haga diferencia hacia adelante.



Ahora ya solo quedan tres juegos: el del domingo contra Sheffield y el del 19 contra Wolves, ambos en Goodison Park, donde ha sufrido como condenado, y ambos equipos sin nada que disputar ya. El cierre, de visita, debe ser contra un equipo B del campeón Manchester City, más enfocado en su final de Champions contra Chelsea que en cualquier otra cosa. Es una buena noticia para los de Ancelotti pero ojo que Liverpool, con la victoria frente a Manchester United (2-4) se trepó y ahora hay que esperar errores de West Ham, Tottenham e inclusive Chelsea para apuntar a la parte alta de la tabla, que entre el octavo puesto (Everton, 56) y el quinto, el de Europa League (Liverpool, 60) tiene solo 4 unidades.



Será con James o sin él, con Mina a quien esperan contra Wolves por otro problema físico que lo sacó de carrera, será ya, en este punto, como salga, aunque al final no quede otro premio distinto a saber que la nómina puede dar en la próxima temporada pero necesita refuerzos.. y sí, competencia interna para el zurdo. Esas no necesariamente son buenas noticias, menos ahora que ha vuelto a contar los días más lejos que dentro de las canchas.