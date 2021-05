Diego Arias: ‘Reinaldo Rueda deja ser al jugador, inspira seguridad’

Son pocos los jugadores que al momento de hablar de un entrenador lo hacen con claridad, serenidad y trascendiendo el contexto más allá del fútbol. El caso de Reinaldo Rueda es de esos que ha dejado huella en los banquillos que ha pasado. Uno de sus pupilos en su época como entrenador de Nacional, Diego Arias, se refirió a esas cualidades, que, como entrenador, puede ayudar a potenciar al jugador dentro y fuera de la cancha en la Selección Colombia.



El respeto que Reinaldo se ha ganado en las canchas lo demuestra a través de cada uno de sus dirigidos. Dejando un legado desde los conceptos del juego, pasando al manejo del grupo y la tranquilidad para sortear momentos de presión, con la mayor serenidad. El ‘caballito’ recordó las épocas con el vallecaucano, además de destacar sus cualidades.



¿Cuál es la virtud de Reinaldo Rueda?



La principal virtud de Reinaldo y su CT fue dejar ser, sentirse cómodo con un plantel de jugadores con carácter que tenía puntos de vista diferentes para el crecimiento del equipo. Liderar con apertura y permitir ser a un grupo de jugadores que ya tenía un carácter propio.



¿Qué recuerdo tiene de Reinaldo Rueda en la raya?



En situaciones al límite, mantenía una tranquilidad que al equipo lo llenaba de mucha seguridad. Sin importar el juego, él transmitía esa sensación de confianza, emocionalmente estaba siempre equilibrado. Para el plantel que teníamos en 2016 eso nos ayudó muchísimo.



¿Qué le puede aportar Reinaldo a la Selección desde el modelo para desarrollar algo a futuro?



Creería que va a llegar conocer el grupo, intentará adaptarse, a partir de eso, ayudará a facilitar el trabajo de los buenos jugadores que tiene Colombia. No será alguien arrogante que intentará cambiar el trabajo de todo un grupo a su estilo, él buscará desde su versatilidad facilitar el trabajo de la Selección que tiene una buena base con capacidad y experiencia.



¿Cómo son los manejos de Reinaldo desde el camerino?



Él es un soporte, el jugador es muy perceptivo. Reconoce cuando un líder tiene carácter, no necesariamente con gritos o mostrar fuerza para que el equipo lo respeto. El profe sabrá liderar buenos jugadores en la Selección, que hay buenos profesionales a nivel mundial y buenos seres humanos, identificarán que hay otro ser humano como Reinaldo y el cuerpo técnico que llegó a aportar, sin pasar por encima de nadie. El jugador valora eso muchísimo.



¿Cómo ha evolucionado el modelo de juego de Reinaldo?



Él identificó que los equipos que proponen y van al frente tienen más chances de ganar. Seguramente con los matices que tiene la Selección y la competencia, encontrar los jugadores y el tipo de mensaje para unificar la idea, transmitirla. Son equipos con iniciativa, ir al ataque. Con la calidad de jugadores que tiene Colombia seguramente lo desarrollará.



¿Reinaldo tendrá en cuenta a jugadores de la Liga?



Cualquier entrenador que ve jugadores en la liga local, los llamará. Al DT le gustará tener los mejores jugadores y hay momentos donde los jugadores de la liga colombiana tienen gran nivel, por encima de los de afuera. Es una discusión de periodistas. Hay jugadores que marcan diferencia y van Europa. Esperemos que escojan jugadores que potencien los demás en el grupo. Reinaldo tiene la capacidad de elegir.



¿El estilo de Reinaldo se le puede resaltar por la versatilidad en los distintos momentos de cada partido?



La misma serenidad o equilibrio emocional que transmite le ayuda a tomar decisiones dentro del juego. El solo hecho que el jugador mire al banco, a su técnico tranquilo, es una información que al grupo le da confianza para intentar lo hecho. El profe analiza muy bien, no solo desde las decisiones, sino desde la retroalimentación que le da al jugador.



Sergio Cortés

@Seracoca_95