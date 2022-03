Owen, deslumbrado con Díaz: 'es valiente como un león, me encantó'

Liverpool celebró el sábado una nueva victoria por 2-0 contra Brighton, que le permite mantenerse al acecho del Manchester City en la pelea por el título de la Premier League.

No fue un triunfo fácil y estuvo marcado por el segundo tanto del colombiano con la camiseta roja, un gol que dio mucho de qué hablar por la durísima entrada del arquero Sánchez en el área, una acción que no fue sancionada con la merecida tarjeta roja.



De hecho, Salah corrió de inmediato a verificar cómo estaba su compañero tras el violento choque y el propio árbitro, no señaló la mita del campo hasta que no estuvo seguro de que estuviera a salvo la salud del jugador.



Pues en medio de los elogios al colombiano por esa acción, hubo uno que llamó especialmente la atención, pues se trata de Michael Owen, una auténtica leyenda viva del club.



Owen se emocionó durante la transmisión del juego y no ahorró elogios: “Oh, me encanta esto”, dijo. “Amo a las personas que están preparadas para pasar por el riesgo o el dolor. Si al final vas por un gol, metes la cabeza donde te duele y así lo hizo él. Es valiente como un león. Absolutamente me encantó".



Owen, que y lo había destacado como una incorporación definitiva para Liverpool, añadió: “Él se anticipa. Si espera un poco entonces el portero probablemente lo bloquearía. Simplemente parece un jugador de Liverpool, de esos que salen a correr. Se identifica con esta camiseta roja”.