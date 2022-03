Klopp revela todo: 5 amigos de Díaz en Liverpool y lo que aún le falta

Luis Díaz es sinónimo de valentía en Liverpool. Es de eso de lo que hablan los medios un día después de su segundo gol con Liverpool, en una acción en la que se jugó la vida y sufrió una durísima entrada del arquero Sánchez de Brighton que inexplicablemente no se castigó con tarjeta roja.

Quedaron todos, nuevamente, muy satisfechos con el trabajo del colombiano, quien se recuperó de esa acción y estuvo además en la jugada del penalti para el gol de Salah, que sentenció la victoria 2-0, esa que tiene al equipo a tres puntos del Manchester City.



Los elogios tienen mucho que ver con la rápida adaptación del jugador, de 25 años, quien ha encontrado un grupo de amigos que lo acogió y le ha hecho todo mucho más fácil.



¿Quiénes son los nuevos mejores amigos del colombiano? Lo cuenta el técnico Jürgen Klopp: "Es un muy buen jugador, déjame decirlo así. No tenemos grupos en nuestros equipos, pero lo que sí tenemos son algunos muchachos que hablan español y portugués y eso ayuda mucho a Luis. Los jugadores muy experimentados como Thiago, lo toman bajo su protección. Fab, Bobby (Firmino) y Diogo están muy cerca de él y eso ayuda", contó.



Y ojo al británico, que ni habla español ni portugués, pero ya se hizo su amigo: "en general es un chico muy agradable. No estoy seguro de cómo hablan Harvey Elliott y Luis, pero pasan bastante tiempo juntos y eso significa que el chico se ha adaptado tan rápido como el jugador".



Klopp insistió en que no era tan fácil llevarlo a Liverpool en el mercado de invierno, "pero con Luis fue interesante porque la forma en que jugó en Porto es exactamente la forma en que queremos que juegue aquí. Así que no ha tenido que adaptarse realmente", aseguró.



Y sí, está todo bien con el colombiano, va por encima de la curva pero tiene un par de detalles que mejorar que describe su entrenador con claridad: "Todavía tiene sus momentos defensivos, pero tiene velocidad y es un regateador bastante bueno. Puede llevar el balón bastante rápido y su regate no es malo. No creo que hayamos visto la gama completa de sus habilidades de tiro que vimos cuando lo exploramos, por lo que hay mucho espacio para mejorar, pero es un buen jugador".



Lo que vemos todos lo ha visto también el alemán, que lo sabe todo: le falta perfeccionar el trabajo defensivo, lo compensa cuando va al ataque pero no se juega en la Premier League sin ajustarse bien el overol y necesita mejorar esa decisión final frente al arco que lo ha dejado sin más celebraciones a pesar de todo lo que genera.



Lo bueno es que entró como era y tiene oportunidad para superar los posibles defectos en la cancha. Justamente el miércoles Liverpool se pondrá al día en la Premier contra Arsenal (3:15 p.m.) y entonces podría tener una opción más para lucir. Por ahora va más que bien.