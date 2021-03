Traspaso a tres bandas que involucra a Ospina: ¿será la mejor opción?

No hay quejas: no es por la lesión en la mano que sufrió en las últimas horas, por los problemas físicos del pasado, por nada particular. Es solo un asunto de mercado.

Las fichas se mueven de cara a la ventana del próximo verano y en uno de esos movimientos podría estar involucrado el arquero David Ospina.



La versión parte del diario Gazzetta dello Sport y tiene que ver con una de las leyendas del arco en Italia: "Gianluigi Buffon se pregunta sobre su futuro. Por el momento no hay ofertas en Juventus y el resto son hipótesis: de Nápoles en caso de que David Ospina se vaya a Atalanta si vendiera Pierluigi Gollini. También porque Buffon no descartaría la idea de ser segundo en un club medio pero aún de cierto prestigio", dijo el medio.



¡Momento! ¿Ospina al Atalanta? Es eso lo que se sugiere y tiene sentido, si es que Buffon llegara a Nápoles: Ya Meret ha hecho la fila con Ospina y sumarle a un estelar, aún a sus 43 años, sería inmanejable. Gattuso se inclinaría por dejar ir a Ospina para abrirle espacio a su amigo, si es que sale de Juventus.







Y entonces sería momento de que el antioqueño buscara destino, el cual seguiría siendo la Serie A: como Atalanta está en plan de ventas para recuperarse económicamente y se dice que Pierluigi Gollini ya siente que su ciclo se ha cumplido, la puerta podría abrirse para un tercer colombiano en la nómina, además de Zapata y Muriel.



Por ahora son todos rumores, pero habría que tener el equipaje listo en el caso de Ospina. Claramente, el cambio le encantaría a la Selección Colombia, que sumaría 'pequeñas sociedades', como la de James y Mina en Everton, en un equipo como el de Gasperini, que potencia a los futbolistas nacionales.