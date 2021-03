¡No le sirvió la experiencia! Multa ejemplar para Buffon

Gianluigi Buffon, portero del Juventus, fue sancionado este martes por la Corte de Apelación de la Federación de Fútbol Italiana (FIGC) con una jornada de suspensión y 5.000 euros de multa por una blasfemia que pronunció el pasado 19 diciembre en el partido liguero de su equipo en el campo del Parma.

La decisión de la Corte de Apelación de la FIGC tardó dos meses en producirse, después de que el fiscal federal le remitiera el 26 de enero el caso de Buffon. Era el minuto 80 del partido del estadio Tardini de Parma cuando los micrófonos ubicados a pie de campo captaron claramente una blasfemia que Buffon dijo mientras animaba a su compañero Manolo Portanova.



En un primer momento, el Juez Deportivo de la Serie A no le sancionó por no haber recibido suficiente material para establecer con certeza total que se trataba de Buffon.



Tras la sanción, "Gigi" no estará a disposición del técnico Andrea Pirlo para el derbi del próximo sábado contra el Torino. Juventus ocupa la tercera posición en la Serie A, a diez puntos del líder Inter de Milán.





EFE