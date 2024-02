¿A dónde lo llevan? Enigmática foto de James enciende las redes

James Rodríguez sigue, como la canción, en el limbo. Ha dicho oficialmente que quiere irse de Sao Paulo, incumpliendo su contrato inicial de dos años, al parecer cansado de la suplencia y la poca oportunidad que, entiende, tendría con el técnico Thiago Carpini.

Pero sigue entrenando con el club, obviamente, pues mientras no firme su salida tendrá obligaciones que cumplir y él lo sabe.

De hecho su última publicación en redes sociales daba cuenta de que sigue trabajando a tope, aunque sabe que no seguirá en la institución brasileña que le abrió las puertas hace apenas seis meses, con una alta expectativa que no llegó a cumplir.

Ahora, como de costumbre, el creativo publica mensajes cifrados cada tanto, que no dicen mucho pero alborotan las redes, pendientes de qué decidirá, a dónde irá, qué logrará cuando la gran mayoría de ligas está cerrada o por cerrar.

​El último mensaje que publicó en su cuenta de Instagram va muy en esa línea: en una de sus historias se le ve acostado en lo que parece ser un avión privado, citando a una agencia de transporte de famosos.

James Rodríguez Foto: Tomado de Instagram @jamesrodriguez10

En el sitio tiene clientes de primer nivel, como Ronaldinho, Busquets, Jordi Alba, Marco Asensio, Vinicius Jr y otros futbolistas, además de la estrella de la NBA Jimmy Butler o artistas como Luis Fonsi. De hecho, el propio James aparece en la cuenta en viaje registrado hace cinco semanas.



¿A dónde va? Esa es la gran pregunta: es posible que arreglara ya su situación contractual y vaya rumbo a Estados Unidos junto a su hija Salomé, donde parece tener su centro de operaciones la firma que lo transporta. Pero también puede ser el vuelo que lo lleve a su nuevo club, del que, como es habitual, no hay ninguna pista. James cumple su cometido de hacer que las redes ardan en especulaciones sobre su futuro. A esta altura casi parece disfrutarlo...