¡Muévete! Las ligas abiertas que le quedan a James fuera de Sao Paulo

James Rodríguez está listo para una nueva aventura. Y no es, ni mucho menos, una grata noticia: está a punto de confirmar su salida de Sao Paulo de Brasil y, por esa vía, asegurar su ingreso a la ingrata lista del desempleo,

Alguien dirá que no necesita trabajar. Pero de hecho sí: él sabe que si para su nuevo mentor, Néstor Lorenzo, será muy difícil sostenerlo en una convocatoria de Selección Colombia entrenándose en su casa en Medellín y organizando 'picaos' en el jardín. Por eso es de suponer que la decisión de salir de Sao Paulo no fue inconsulta...



En fin, ahora el punto es crítico: el creativo no ha salido del club con el que aún tiene un año y medio de contrato pues, según informes de prensa en Colombia y Brasil, estaría cobrando una deuda correspondiente a pagos atrasados por derechos de imagen y otros conceptos, lo cual ha demorado la firma de su carta de libertad. ¿Cuánto más esperará? Ahí está el detalle: las ligas han ido cerrando sus ventanas de fichajes y, si no se apura, puede que se quede sin opciones. A veces, dicen por ahí, es mejor un mal arreglo que un buen pleito.



A su favor, James sabe que, después del espectacular inicio de Eliminatorias al Mundial 2026 que vivió el años pasado, hacen falta varias hecatombes para que no sea convocado. Por eso le daría igual jugar en Omán, Uzbekstán, Bosnia o Turkmenistán (todas estas ligas con periodo de inscripción abiertos hoy en día), lo que necesita es todo eso que no pudo conseguir en Sao Paulo: rodaje, competencia, regularidad, confianza,



¿Qué le queda? Vale decir que en LaLiga Serie A. Premier League y Bundesliga ya no hay tiempo pues cerraron sus temporadas e fichajes. No es sarcasmo, de verdad. Es que, con su pasado, hay que mencionarlas.



Ya pasando a algo más terrenal, hay tres destinos posibles que cerraron la puerta en sus narices: la Saudi Pro League cerró el 30 de enero, la Liga Argentina cerró el pasado día 2 y, lo más doloroso, Turquía cerró el pasado viernes (sonó con insistencia para Besiktas).



Si quisiera regresar a Europa le quedan Suiza y Eslovenia, hasta el 15 de febrero; Rusia, República Checa e Irlanda, todas abiertas hasta el día 22. El tema de la guerra entre rusos y ucranianos no hace esos destinos atractivos, por más disponibles que estén, pero en este punto no está en condiciones de ponerse muy exigente.



Y de ahí en más pues habría que tan exótico está dispuesto a ponerse con tal de garantizar continuidad en su fútbol. Sí, hay petrodólares en territorio árabe; no deja de ser una opción generosa el fútbol de China aunque si habla con Juan Fernando Quintero le recomendará que no vaya porque no pagan; Japón ha sido refugio para ex estrellas como Diego Forlán o Andrés Iniesta y no les fue mal; hasta Brasil, en elencos distintos a Sao Paulo, podría ofrecerle una revancha inmediata. El problema es que nadie en esas ligas, al menos nadie oficial hasta ahora, parece interesarse en sus servicios.



Por eso casi que solo quedan dos opciones: la MLS de Estados Unidos y la Liga Betplay. Así como lo lee. A él le encantaría el sueño americano no solo por la vitrina de Messi y sus amigos sino porque es una liga muy en el radar de Selección, porque en ese país vive su hija Salomé, porque en un rol de jugador franquicia podría exigir otro tipo de cosas. De nuevo, el lío es la oferta: Real Salt Lake, que se supone se habría interesado, en realidad no lo ha tenido nunca en sus planes.



Y al final, pues el FPC nuestro de cada día. Suena descabellado pensar que pueda jugar en su tierra, casi que solo parece estar como opción el Junior de Barranquilla, protagonista de los grandes fichajes en el medio local y con cupo a Copa Libertadores, y si acaso Millonarios, que ofrece también citrina continental y en el pasado se animó a acercarse a Falcao (pero porque sabe que es hincha). Alguien sumaría al América, basado en su intento reciente por Arturo Vidal o Gareca, pero sin ingresos de Libertadores es complicado asumir tan alto costo.



Así que no estaría de más ponerse creativos y ampliar el horizonte. Estas son las opciones que le quedan a James con mercado de fichajes abierto, pero ojo que no está como para exagerar con lo de la paciencia:



Emiratos Árabes, cierra el 21 de febrero

​Perú y Uruguay, cierra el 26 de febrero

China, cierra el 28 de febrero

​Colombia cierra el Primero de marzo

Brasil cierra el 7 de marzo

​Japón cierra el 27 de marzo

MLS cierra en Estados Unidos 23 de abril