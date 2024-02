¿Sería por las malas? Adiós de James a Sao Paulo no sería tan amigable

La novela que ha sido la carrera de James Rodríguez en los últimos años suma cada día capítulos, no todos necesariamente buenos.

El jugador ha sido blanco de las más duras críticas tras una polémica decisión, confirmada por su técnico Thiago Carpini, de abandonar la institución tras considerar que no tiene opción de jugar de manera regular en el equipo.



"​Nuestro período juntos fue corto, no tengo nada que decir sobre el deportista y el ser humano. Lo que me condicionó un poco fue el control de carga que hicimos en la pretemporada por una pequeña molestia en el gemelo. Esta lesión ya la había sufrido en la selección. Empezamos a cuidarla para que tuviera condiciones lo antes posible. Pero es el propio interés del deportista (irse del club). Ya no es asunto mío”, manifestó el DT.



Así que se quiere ir, que no tiene paciencia y, según el estratega, tampoco fondo físico para hacerse un espacio. Lo curioso es que ya pasó casi una semana y ese adiós tan anunciado no solo no se ha confirmado de manera oficial sino que ha dado señales desconcertantes: el creativo sigue entrenando con el equipo en territorio brasileño, como si nada. ¿Significa que no se va?

De hecho sí, pero ahora en esa decisión estaría mediando una deuda que haría que la intención del jugador de manera amigable, ya no fuera tan así. El periodista brasileño Andre Hernán, quien anunció en primicia la salida del colombiano del club, dio una primera pista: "James pidió no jugar más en el São Paulo y el Club aceptó. La rescisión está en marcha, sus representantes buscan nuevo club y él entrena físicamente en el club porque teóricamente todavía tiene contrato y la documentación aún no está firmada.".

Entre tanto, en Colombia se maneja la versión de una presunta deuda, cercana a los 2 millones de dólares, que los asesores del zurdo estarían cobrando por concepto de salarios y derechos de imagen.

Aunque la versión no es oficial, el periodista Pipe Sierra anunció que el tema podría pasar 'de castaño a oscuro' pues el desacuerdo ya le cerró una primera puerta, que sería la del fútbol de Turquía, donde el mercado se cerró el pasado viernes.



"Podría terminar en demanda", comentó el experto en fichajes en Primer toque de Win Sports. El jugador podría considerar que la demora fue un perjuicio, al parecer insuperable, y eso lo tendría considerando la opción de un pleito jurídico.

James, en su trayectoria, no se ha distinguido por resolver en esas instancias sus diferencias con sus empleadores: en el Bayern Munich le pidió a Rummenigge no hacer uso de la opción de compra para irse sin dificultad; a Real Madrid lo convenció de dejarlo salir gratis al Everton después de haber obstaculizado su traspaso a Atlético; de ese club inglés salió por diferencias con Rafa Benítez sin pelear a pesar de tener contrato y hasta de Al-Rayyan, uno de sus más grandes errores, logró irse con dos años de vínculo laboral.

Sin embargo, ahora no tiene las mismas opciones de mercado ni la misma juventud y eso haría que, si se va, sea bajo sus condiciones. Una oferta formal, por lo que se sabe, no existe así que no hay prisa. Puede seguir entrenando en un club con todas las garantías y esperar a que su salida se oficialice.