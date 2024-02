¿Aterrizan a James? 'Tiene que ser realista, su fútbol no es el mismo'

El hombre del momento en Brasil sigue siendo james Rodríguez, aunque, infortunadamente, no se habla de sus hazañas futbolísticas.

Se habla, no siempre bien, del colombiano y su inesperada decisión de terminar su contrato con Sao Paulo, al que le queda todavía año y medio de vigencia, y se critica, incluso con términos desobligantes, que no haya cumplida con la alta expectativa que generó.

El jugador sigue entrenando con el club a pesar de que el técnico Thiago Carpini confirmó que pidió salir del club ante la poca competencia que ha tenido. Se dice que hay una deuda millonaria que ha impedido la finalización del contrato y eso podría ponerse difícil, según informes de prensa en Brasil y en Colombia.

Sin embargo, como en toda historia siempre hay dos versiones, a falta de la del propio James en toda esta polémica, bien vale escuchar a un hombre cercano, a un amigo suyo en el club que también ha tenido que hacer la fila a pesar de su gran experiencia internacional.

Rafinha se ha entrenado al margen, igual que el creativo, para ponerse al nivel de sus compañeros, y eso le da una visión distinta de la situación: "Entrena bien, no llega tarde, no falta el respeto a nadie, participa en las situaciones”, dijo a TNT Sports.

Para el lateral, lo que debe hacer el zuro es entender que no va a tener en ningún otro equipo el trato privilegiado que le da la Selección Colombia: “Tiene que ser realista. El fútbol que James juega hoy no es el mismo al de hace 10 años. Es un grande, en su posición es dominante, uno de los mejores que hay. Pero para que funcione tiene que ser como lo hacen en Selección Colombia para él. Entrena bien, es muy profesional. Tanto es así que ahora en Sao Paulo entrena y no se queja, independientemente de la situación no causa problemas, no pone mala cara”, explicó.



Y añadió: “Por mucho que tenga problemas con el club, de los que no me corresponde hablar, pero es un profesional. El chico no juega, pero mantiene su carácter, entrena bien, no llega tarde, no falta el respeto a nadie, participa en las situaciones. Pero claro, jugar es difícil. ¿Cómo vas a sacar a un jugador de ahí para beneficiar a James en el juego?”,

​Inclusive reveló lo que él mismo le dijo cuando no quiso viajar con el equipo al duelo contra Palmeiras por la Supercopa, una actitud que acabó siendo lapidaria sobre su futuro en el club: “Le dije: ‘hombre, dale, no cuesta nada, mañana vuelves’. Pero ya lo habían discutido entre ellos mucho antes de la final (dirigencia y jugador). Hablo desde el corazón, no porque sea el capitán. Porque es bueno, es definitivo, todos quieren estar en el barco, todos quieren participar, por supuesto que es una presencia importante (James). Todos los lesionados fueron. Pero también sabrás por lo que está pasando este tipo. Yo soy de esa opinión, ojalá estuviera ahí (...) Todos tienen que estar presentes en un momento como este. Es el papel que tenemos que desempeñar. Es un momento especial”, concluyó Rafinha.