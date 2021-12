Guiño de Hugo Rodallega en Colombia: ¡y no es al América de Cali!

Hugo Rodallega puede ser el regalo de Navidad soñado de casi todos los equipos de la Liga Betplay.

En un cálculo optimista se puede pensar que si volvió Miguel Borja, aunque esté tan lejos del 80 por ciento de los presupuestos que se manejan en el país. En uno más realista es poco probable que alguno pueda acercarse a lo que gana en el fútbol internacional. Pero soñar es gratis, más en Navidad y mucho más cuando el propio protagonista les da alas a los que se ilusionan.



El atacante, de 36 años y con contrato hasta junio de 2022 con Bahía de Brasil, parece decidido a regresar al país, pero pocos se mueven para contactarlo. Tal vez por eso él mismo toma la iniciativa.



Su último trino, por ejemplo, desató una ola de especulaciones, y eso que solo dice dos palabras: "hola Medellín"





Por su costo parece un mensaje destinado a Atlético Nacional, aunque la especulación tiene más que ver con el regreso de Giovanni Moreno que con un contacto con Rodallega. Del Medellín no se habla mucho pues el presupuesto estaría lejos de esa pretensión. Así que pudo ser solo que pasará allí cerca un descanso.. al parecer.



De hecho, cuando un aficionado le dijo que esperaba verlo de nuevo con la camiseta del América, el jugador, quien en el pasado alcanzó un acuerdo con Tulio Gómez pero fue descartado por el técnico Juan Carlos Osorio, respondió con un rotundo: "ojalá".

​

​Así que no hay señales claras. Se trata de un goleador veterano pero en plena competencia y en racha en casi todos los clubes por los que pasa. Pero, al menos por ahora, no hay mucho más que decir.