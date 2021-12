¿Buscan goleador? Atentos a delanteros que están tras nuevos aires

Durante la época de Navidad, el mercado de fichajes comienza a tener el protagonismo, sobre todo por los diferentes nombres que se encuentran en el radar de los diferentes equipos del fútbol colombiano.



Una de las posiciones que más comienzan a reforzar los clubes, es el frente de ataque. Por esta razón, en FUTBOLRED repasamos los jugadores que buscan equipo o quieren una salida de su actual equipo.



Iniciamos este listado con Juan Fernando Caicedo, delantero de 32 años, quien fue protagonista con el Deportes Tolima durante el 2021, llegando a 12 goles. Tiene contrato vigente con el equipo pijao pero el jugador buscaría una salida para el próximo año, luego de la contratación de Michael Rangel.



Carmelo Valencia, delantero de 37 años, en todos los equipos que ha pasado tuvo buenas actuaciones. Su último club fue el Junior de Barranquilla, donde tuvo unos números muy favorables consiguiendo 8 goles en 15 juegos. Queda como jugador libre.



Hugo Rodallega, delantero de 36 años, su último club fue Bahía de Brasil donde estuvo en 22 partidos y anotó 6 goles. Siempre ha mostrado su deseo de volver al FPC y está sería la gran oportunidad luego de que su equipo descendiera.



Cristian Martínez Borja, delantero 33 años, su última temporada no fue la mejor, teniendo en cuenta que los técnicos que pasaron por el Junior de Barranquilla no lo tuvieron mucho en cuenta, jugó 16 partidos y anotó un gol. Las directivas del equipo tiburón buscan reubicarlo en otro club, teniendo en cuenta la llegada de Fernando Uribe y Miguel Ángel Borja.



Finalizamos este listado con uno de los jugadores que dejó historia en el fútbol colombiano. Germán Ezequiel Cano, delantero de 33 año, su último club fue Vasco da Gama donde se le notificó su no continuidad. En el último año jugó 44 partidos y anotó 18 goles.