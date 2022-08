Suárez fue renovado en Costa Rica: ¿lanzó dardo al fútbol colombiano?

Luis Fernando Suárez selló este lunes su continuidad en la Selección de Costa Rica por cuatro años más y expresó su alegría y agradecimiento por el apoyo de los jugadores, dirigentes y afición.



"Es un día muy especial para mí. Lo quería vivir, lo estoy disfrutando. Es un momento importante de lo que es mi carrera como entrenador y hacerlo acá me llena de mucha satisfacción", declaró Suárez en conferencia de prensa.



Suárez, que asumió en 2021, consiguió el boleto al Mundial de Catar 2022 en la repesca contra Nueva Zelanda tras enderezar el rumbo en la segunda vuelta del octogonal final de la eliminatoria en la zona de la Concacaf. Los buenos resultados motivaron a la FCRF a renovarlo por cuatro años más hasta el final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

"No es de ninguna manera un sacrificio. Este es un país hermoso y me siento bien por el respaldo del grupo humano de jugadores y porque tengo un amigo respaldándome" expresó Suárez a referirse al presidente de a Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).



Suárez manifestó que "debemos empezar el Mundial de 2026 desde este Mundial" de Catar 2022 con la participación de jugadores jóvenes.



El seleccionador agradeció a la afición porque "aunque hubo momentos complicados y difíciles, había confianza" y ademas manifestó su aprecio por el grupo de jugadores con los que ha trabajado, declaración que hizo ruido por su pasado en el fútbol colombiano.



"En mi vida había trabajado con gente tan inteligente y comprometida por conseguir algo, un grupo humano que pensaba mucho en el país y que se unió para que el país estuviera contento y eso me motiva mucho", declaró.



También tuvo palabras de elogio para el presidente de la Federación porque "me apoyó siempre y fue una persona valiente" . Por su parte, el presidente de la FCRF, Rodolfo Villalobos, dijo que Suárez es un entrenador exitoso pues ha conseguido la clasificación al Mundial en las tres eliminatorias que ha dirigido en su carrera con Ecuador, Honduras y Costa Rica.



"Es un técnico exitoso, pero estamos renovando además a una gran persona y un gran ser humano, educado, disciplinado y con un gran manejo de grupo", apuntó. Villalobos destacó la importancia de que Suárez vaya a comenzar el proceso al Mundial 2026 con dos años de trabajo acumulado en los que considera que ha demostrado "su conocimiento, capacidad y liderazgo" y en los que ha logrado "el respeto de los jóvenes y de los capitanes".



"Los jugadores lo respetan, conocen su disciplina, sus valores, principios y solidaridad", comentó. El reto inmediato de Suárez será el Mundial de Catar 2022 en el que Costa Rica está ubicado en el Grupo E junto a España, Alemania y Japón. El entrenador aseguró que su filosofía siempre es "ir a competir" y luchar por la victoria en cada partido.