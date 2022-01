Jorge Mendes, en el camino de Luis Díaz: ayudaría en fichaje bomba

Cuenta regresiva en el mercado de contrataciones en Europa. El próximo 31 de enero se cierra la ventana de fichajes y uno de los nombres más sonados para una operación bomba es el de Luis Fernando Díaz, el extremo colombiano que está haciendo una gran temporada con el Porto de Portugal.



La Premier League sería la más interesada en llevar al colombiano para que luzca en las canchas de Inglaterra. Liverpool, Newcastle, Manchester United y Tottenham Hotspur, aparecen como los principales candidatos para ‘Lucho’…aunque también Everton estaría interesado.



Los ‘spurs’ se adelantaron y fueron los únicos que enviaron una oferta oficial al Porto. Las cifras, sumando bonificaciones por logros, rondarían los 55 millones de euros, pero en Portugal hablan de que los dragones, en cabeza de su presidente Pinto da Costa, no se fijarían en una operación si no iguala la cláusula de rescisión, que estaría fijada en 80 millones de euros.



Además, la prensa en Portugal asegura que el Tottenham no seduce a Díaz, pues piensa que puede dar el salto a un equipo de mayor peso histórico, y por eso se daría su tiempo, pues no quiere tomar una decisión apresurada sobre el futuro de su carrera.



Es por eso que el club de Londres insistiría en Luis Díaz y aumentaría su oferta; pero además, acudiría a Jorge Mendes, famoso empresario portugués, para que sirva como intermediario en una operación bomba y contrarreloj.



El diario O Jogo indicó que Mendes es pieza clave, pues mantiene una muy cordial relación con la dirigencia del Porto. “A poco menos de una semana para que cierre el mercado de invierno, los ‘spurs’ intentan hacerse con la joya de la corona del actual líder de la liga portuguesa, en una operación que intermediará Jorge Mendes, un empresario que goza de relaciones privilegiadas con el FC Porto y también con la mayoría de los clubes británicos”, informó el periódico.



Mendes aparece en el camino de Díaz y sería ficha clave para su llegada a la Premier League. Y es que si no se cierra una negociación antes de que acabe enero, el empresario estaría listo para el mercado de verano a mitad de año, para intervenir en una operación con Tottenham, Liverpool, Everton o Manchester United, pues mantiene relaciones con estos y otros clubes en Inglaterra.