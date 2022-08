¿Viene bien que Luis Díaz no juegue Mundial? Una ventaja para el club

Beneficios y ventajas de que Luis Fernando Díaz Marulanda no esté en el Mundial para el Liverpool, pero sin duda alguna, no lo es para la Selección Colombia ni todo un país que quería que la figura del guajiro pudiera brillar en Catar. Los dirigidos por Reinaldo Rueda no consiguieron ese objetivo, y los ‘Reds’ lo celebran.

En un partido disputado en la temporada que acaba de iniciar, Liverpool saltó con Luis Díaz como inicialista. Díaz jugó un mejor segundo tiempo que el primero, y su equipo logró quedarse con el primer título. La Community Shield quedó en manos de los dirigidos por Jürgen Klopp en la final contra el Manchester City. Darwin Núñez se estrenó en su primer encuentro oficial con un gol.



Liverpool alista sus armas para visitar al Fulham en la apertura de la Premier League. Jürgen Klopp sabe que en noviembre perderá a grandes estrellas por el Mundial de Catar a final del 2022. Una cita mundialista que cualquier jugador quiere disputar, pero para los equipos es una desventaja. Llegan mermados físicamente, esa es la ventaja que Jamie Carragher ve en Luis Díaz y Mohammed Salah que se quedaron sin clasificar en Colombia y Egipto.



En Sky Sports, el ícono del Liverpool, Jamie Carragher habló sobre el beneficio con el que cuenta el club, ‘Luis Díaz y Salah no irán al Mundial. Creo que eso podría marcar la diferencia en la segunda mitad de la temporada’. Esa segunda parte en la que los clubes de la liga más competitiva deben cabalgar de más para lograr los objetivos que Jürgen Klopp podrá contar con un Díaz y Mohammed sin actividad.



Para Luis Díaz también puede ser importante, pues sabe que con la salida de Sadio Mané, tendrá su puesto garantizado en la banda izquierda. Una Premier League de mucho esfuerzo y competencia en la que tendrá que trabajarle duro al físico, y no ir a Catar puede ser esa ventaja. Sin embargo, es triste que un jugador de esa calidad como la del guajiro se pierda la cita orbital.