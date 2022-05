Exfutbolista argentino destacó la temporada de Luis Díaz con Liverpool

Un ex Barcelona, sin duda alguna, no debe estar feliz con la consecución del Real Madrid en la Uefa Champions League. Los blancos superaron al Liverpool con un solitario tanto de Vinicius Jr cuando más lo necesitaban. Con un planteamiento inteligente de Carlo Ancelotti, no soltaron la marca de Luis Díaz y no dejaron que el colombiano tuviera la misma intensidad y el mismo desempeño como en Premier.

Jugó 64 minutos, y solo tuvo una clara con un cabezazo que peinó para atrás. También tuvo un tiro que fue bloqueado por la zaga defensiva del Real Madrid. Sin embargo, no hay que desconocer su tremendo rendimiento en Premier League, y en FA Cupo importante para ese segundo título de los dirigidos por Jürgen Klopp. Fue la figura en dicho encuentro.

Su adaptación ha sido increíble, y se ha ganado los elogios del mundo entero por sus tremendas actuaciones. En escasos meses, ya es un referente del ataque del Liverpool. Fue importante para ganar la Carabao Cup, y posteriormente, la FA Cup. Juan Pablo Sorín lo destacó, ‘a Lucho Díaz hay que elogiarlo. Ha hecho maravillas en la Premier League y la Champions. Ha dado vuelta al partido en Villarreal, pese a que no la olió esta noche ante el Real Madrid. Hoy sufrió muchísimo por una actuación memorable de Carvajal, pero también, cómo le doblan la marca. Militao llegaba por atrás, Valverde por delante’.

También habló sobre el plan de juego del Real Madrid que se preparó para frenarlo. ‘Se preparó frente a quien podía ser una de las armas letales del Liverpool, cómo lo fue Lucho en el segundo tiempo ante Villarreal y todo lo que venía demostrando, no solo en Liverpool, sino en Porto. Tendrá que aprender, tendrá que evolucionar, es normal, pero ha hecho una temporada para quitarse el sombrero y aplaudir. Me imagino el orgullo que debe sentir toda Colombia con su jugador’, concluyó Sorín.