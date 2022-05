Díaz, a lo grande: 'se pueden conquistar los 4 torneos que jugamos'

Pensar en grande es el primer paso y en eso está sobrado Luis Fernando Díaz, una de las piezas clave de Liverpool para lograr una auténtica gesta en esta temporada 2021/2022.

El colombiano llegó para consolidar un proyecto más que ambicioso y habló de la última victoria contra Newcastle (1-0), que mantiene a los suyos en la pelea con Manchester City por el título de la Premier League.



Ojo a la autocrítica: "Faltó concretar, pero en lo general se hizo un grandioso partido, se sacó el resultado que es lo más importante. Era difícil, complicado, pero contrarrestamos lo que el equipo contrario hizo”, dijo.



El delantero ya probó el sabor de la victoria con el título de la Carabao Cup y ahora ha elevado su nivel de ambición: “Lo más importante es la recuperación, recuperarse bien y mentalmente estar muy bien. Descansar día a día, juego tras juego, lo que se viene va a ser duro, se pueden conquistar los torneos que estamos jugando (Liga, FA Cup y Champions League). Peleamos por eso y vamos a dar todo por el todo para conseguirlo”, declaró.



Él sabe que entró de una manera natural en ese camerino, que ahora puede ser fundamental en esa tremenda meta, que día a día se ha ido haciendo más real.



“Gracias a Dios que está corriendo todo bien, era lo que quería, venía a aportarle mi granito de arena al equipo. Se está dando bien, me están dando la confianza, tanto el cuerpo técnico como los compañeros. Desde que llegué me hicieron saber que era uno más de la familia y eso ayuda mucho. Lo que vengo haciendo es lo que me caracteriza”, concluyó.