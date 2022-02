¿FC Barcelona también se quedó con ganas? ¡A Díaz lo querían todos!

Luis Díaz se vistió de rojo y no dudó nunca que así sería: cuando lo llamó Jürgen Klopp para llevarlo a Liverpool casi lo estaba esperando.

Peor no significa que otros no hubieran hecho sus mejores esfuerzos para tenerlo, como ocurrió con Tottenham, club que llegó a poner el dinero sobre la mesa pero perdió el pulso final.



Lo que no se sabía era que otros de sus pretendientes era el FC Barcelona. Según el diario 'El País' de España , en la misma carpeta en la que estaban Adama Traore y Aubameyang como refuerzos para el técnico Xavi estaba Luis Fernando Díaz Marulanda.



"En esta ventana de fichajes pudo haber venido al Camp Nou otro atacante, pero la negativa de Dembélé a marcharse antes de acabar en junio su contrato dio al traste con los planes del área deportiva, pues tenía cerrado el fichaje de Luis Díaz, extremo del Oporto que se decantó por el Liverpool", comentó el citado medio.



Citando fuentes del club, El País explicó: "Pero con Adama, Ferran y Aubameyang esto es otra cosa... Hacía tiempo que no trabajábamos la salida del balón, perfilarse para los controles...", un poco conformándose el club catalán, consciente que le hacía falta un talento como el colombiano pero eran más baratos los que al final llegaron.