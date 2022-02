¡No lo vieron venir! Estelar cambiaría rol en Liverpool por Luis Díaz

Luis Díaz es la sensación en Liverpool. No solo por su asistencia en el debut en FA Cup (victoria 3-1 contra Cardiff) o por la interminable sonrisa en el entrenamiento que tiene al técnico Jürgen Klopp fascinado, sino porque su llegada va a crear un cisma en un equipo plagado de estrellas.

La llegada de un jugador, reconocido por su talento como extremo, tiene a su jefe en la feliz encrucijada de encontrarle espacio en una nómina que parecía inmejorable.



Su fichaje, a cambio de 45 millones de euros (que serán 60, después de las variables) lo pone a la altura de figuras como Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino y Diogo Jota, todos pendientes de dónde y cómo va a ubicarse el nuevo de la clase, sin que ninguno de los de la casa se sienta desplazado y dándoles a todos la competencia y el protagonismo al que sienten que tienen derecho.



Pues bien, lo primero es que el tradicional módulo 4-3-3 que ha sido inamovible para Klopp se mantendrá, al menos durante el resto de la actual temporada. ¿Y cómo cinco hombres en esa camisa de fuerza en la que solo caben tres? La primera pista la dio el DT en el triunfo contra Cardiff por la FA Cup.



En ese juego, Liverpool arrancó con Firmino, Jota y Minamino, pero en el complemento llegaron Díaz y Harvey Elliott. ¿Qué pasó? Minamino y Jota se quedaron y el tercer atacante fue el colombiano hacia la izquierda, con lo cual Firmino fue el que tuvo que retroceder en el campo.



Y ahí estuvo la clave: por un breve período, hasta que James Milner fue sustituido, Firmino jugó como número 8, una posición novedosa pero no tan ajena, pues a su llegada al club, Firmino era un número 10 y no estaba tan cerca al área como en los últimos años. ¡Liverpool volvería entonces a usar la figura del enganche!



Y es que para Klopp no es una opción sentar a un jugador que ha sido pieza clave de su equipo desde su propia llegada, en 2015, con lo cual hay que estar listos para verlo en nuevos roles. Tal como destaca Liverpool Echo, el alemán ha hecho en el pasado que sus 'generales' se pongan a prueba y muestren versatilidad en el campo: "Milner ha jugado en una variedad de posiciones diferentes para Klopp, y lo mismo podría decirse de Gini Wijnaldum antes de su traslado al Paris Saint-Germain, quien incluso fue utilizado como central a pesar de su papel preferido como mediocampista".



La realidad es que no hay nada en el estilo de Klopp que Firmino no conozca y por eso parece el hombre indicado para mover el esquema, pues con Salah y Mané de regreso y con Díaz, Jota y Minamino, a todos hay que acomodarlos. El resultado, al menos en el papel, parece aterrador para cualquier rival de Liverpool.