‘Luis Díaz puede poner a comer de su mano a la Premier League’: Ricard

Luis Díaz ha sido el hombre sensación en las semanas recientes. Luego de confirmarse su llegada al Liverpool, a uno de los clubes con mejor presente y considerado entre los grandes de Inglaterra, se esperaba pronto su debut. Así fue, Klopp le dio confianza al guajiro y respondió y gustó en Anfield, en partido correspondiente por la FA Cup.



Uno de los colombianos que dejó la huella en la Premier League y en el fútbol británico fue Hamilton Ricard. Goleador con el Middlesbrough, donde estuvo entre 1997 y 2001, disputando un total de 115 partidos y anotando en 56 oportunidades, siendo uno de los colombianos con mejor registro en el fútbol británico.



El exjugador habló con FUTBOLRED y dio su opinión de la llegada del colombiano, factores que se pueden potenciar con el pasar de los partidos y los consejos para poder triunfar en la Premier League.



Llegada de Luis Díaz a la Premier League: excelente, es una llegada muy excepcional. Un tipo que tiene todas las condiciones para triunfar en Liverpool y en la Liga de Inglaterra.



La liga inglesa siempre ha sido rápida, de ir al frente. Hay un código claro, que el primer pase es hacia adelante, si no se puede, al lado, si tampoco se puede ahí, la última opción es tirarlo para atrás. Es un código que tienen ahí. Una liga profesional, el glamour. Va a llegar a una liga donde se vive de otra manera, a nivel profesional. Ahí nadie estará tras de él, ni el cuerpo técnico, ni el preparador físico para que vaya al gimnasio. Él sabe que tendrá que hacer gimnasio, le darán su programación.



Nadie lo perseguirá, llegará al aeropuerto a tal hora, el partido es el sábado, entonces le indicarán la hora de llegada al estadio, las concentraciones. Es otro mundo, es futbol profesional. Dependerá mucho de él.



Aprender a jugar a un ritmo más alto desde lo competitivo: para jugar en Inglaterra, hay que entender el deporte. Los hinchas lo entienden, cuando van a la cancha saben qué pasa, lo captan. Luis Díaz ha demostrado que lo entiende. Hay que soltar la pelota en el momento justo, cuando carretear, cuando picar al espacio y cuando recibir. Todas esas cosas son necesarias. Cuando devuelves una pelota, por lo general, todos saben qué hacer con ella, no es como en nuestro fútbol. Él en muchos aspectos, va a aprender a jugar con ella, para ir al espacio, saber que si el volante recibe, lo va a estar viendo y analizando sus movimientos.



Lucho tiene las condiciones y Klopp lo sabe, por eso lo llevó. Son años donde ya lo ha visto y lo sabrá explotar.



Mejora y búsqueda desde lo físico en una liga con bastante choque: él es fuerte, lo veo que se para duro. El hecho de que sea delgado, es fuerte, rápido, potente e inteligente para jugar. No sé si necesitará más masa muscular. Pero el hecho de jugar con Mané, Salah, Firmino, con ellos, va a crecer muchísimo más. Le van a sacar provecho y él sacará provecho de ellos.



Consejo a Luis Díaz para poder triunfar en Inglaterra: que vaya a jugar fútbol, que se concentre en crecer como jugador. En ser más potente, veloz, solo en jugar a la pelota, que el resto se dará. Que no se vaya a descuidar en redes, que no se vaya a creer, a los ingleses no les gusta eso. Que se concentre en jugar fútbol y va a tener a los británicos comiendo de la mano toda la vida.



El jugador debe concentrarse al 100, porque es lo que le da. Todo lo que ha conseguido Luis Díaz ha sido por la pelota, cambiar la vida de su familia, fue por la pelota. No por sus seguidores, no por sus redes sociales o hablar ahí. Debe ser agradecido para jugarlo, amarlo. Llegó al país donde aman más al fútbol, debe aprovechar eso para sacar el mejor provecho y podamos disfrutar de él durante mucho tiempo.



Sergio Cortés

Redacción Futbolred

En Twitter: @seracoca_95