¿La primera impresión es la que vale? Así fue la de Díaz en Liverpool

Luis Díaz se estrenó en Liverpool contra Cardiff (3-1) pro la FA Cup y la primer impresión que dio la resumió su entrenador, Jürgen Klopp: “El gol que le planteó a Taki fue absolutamente increíble, presión alta, contrapresión, me encantó", dijo.



¿Con eso ya debería estar tranquilo el fichaje estelar del prestigioso club británico? "Tiene su primera asistencia y su primera cicatriz", añadió Klopp, visiblemente satisfecho.



Y sí, funciona darle al jefe una primera buena impresión. Pero suele pasar que se ve de manera paternal en Colombia a los pupilos que llegan a estas grandes ligas y por eso conviene darle una revisión a la opinión de los británicos, más objetivos pero no menos optimistas que el carismático Klopp.



Para empezar, el diario Liverpool Echo le dio 7 puntos de calificación y explicó: "Debut animado cuando los pies rápidos ayudaron a crear el segundo gol y luego accidentalmente golpeado en la rodilla por el defensor de Cardiff Aden Flint".



En la crónica le habían dedicado más elogios: "El colombiano tardó solo 10 minutos en hacer sentir su presencia en Merseyside. No habría un gol de debut para el hombre de 49 millones de libras esterlinas después de reemplazar a Curtis Jones poco antes de la marca de la hora. Pero eso no importó, ya que jugó un papel decisivo en la reserva".



Y en esa onda fueron todos los comentarios: "Algo positivo para Klopp habrá sido ver a Díaz sin reparos en caer profundo para mostrar a sus compañeros de equipo, ya que buscaban quitarle el aguijón a cualquier idea que Cardiff tuviera de montar una remontada", comentó el diario The Mirror.



"El colombiano Díaz tan solo necesitó 10 minutos para presentarse ante los fieles de Anfield", publicó The Sun, mientras el Daily Mail apuntó: "Díaz no se vio eclipsado de ninguna manera en la media hora de fútbol que tuvo".



Significa que no, que desde Colombia no hay mimos y que los propios ingleses están encantados con el aterrizaje del orgullo de La Guajira. Sí, estaban Mané y Salah disputando la final de la Copa de África (que ganó el senegalés) y habrá que ver si a su regreso hay oportunidad para el dueño de los elogios en este duelo, que además era contra un equipo menor, no un encopetado rival de Premier. Sí, todo es cierto. Pero la primera imagen que dejó Díaz sí que da para ilusionarse. Hoy tiene tiempo y respaldo total del jefe: ¡enfocado 'Lucho', enfocadito!