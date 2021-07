¡Viejo zorro! Hábil idea de Jose Mourinho para quedarse con Luis Díaz

Desde hace unos días se conoció el interés que tiene Jose Mourinho por Luis Díaz, el atacante colombiano que viene de romperla en Copa América 2021. Justamente una “casualidad del destino” le permitirá al portugués ver en vivo y directo al guajiro.

Roma, dirigida por Mou, y el Porto, club con el que el técnico luso logró sus primeros éxitos deportivos europeos, se medirán el próximo 28 de julio en el Algarve portugués.



Según dio a conocer hoy el club, la plantilla de "los dragones" estará concentrada del 21 al 29 de julio en el Algarve y también se enfrentará en un amistoso al conjunto del Lille, campeón de la pasada Liga de Francia.



El reencuentro de Mourinho con el Porto supondrá un evento especial para la afición blanquiazul, ya que entre 2002 y 2004 los "portistas" lograron una Copa de la UEFA (hoy, Liga Europa) y la Liga de Campeones (2004). A partir de ahí comenzó la meteórica carrera internacional por los principales banquillos de los clubes europeos más laureados.



Ahora bien, para el ex Real Madrid este partido tendrá otro condimento especial. Medios portugueses anunciaron que desde su estadía en el Tottenham había estado muy pendiente del crecimiento de ‘Lucho’ Díaz y después de la Copa, dice el diario ‘A Bola’. Mou lo quiere sí o sí.



No deja de ser curioso que justo se haya programado un partido entre ambos equipos y aún más cuando el mismo colombiano declaró en medios que regresaba el 24 de julio a Portugal para presentarse el 25-26. No estará con el Lille pero qué casualidad que con la Roma llegará apenas.



Mourinho no tiene un pelo de tonto...