¿Se lo esperaba? Luis Díaz eligió sus dos referentes del FPC: sorpresa

Sin lugar a dudas, Luis Díaz es el colombiano del momento en el fútbol mundial. Su desempeño en la Copa América lo puso en el radar de los grandes equipos de Europa y se esperan sorpresas en este mercado de fichajes.



En diálogo con Caracol Radio, el extremo nacido en la Guajira recordó su paso por el fútbol colombiano con Junior de Barranquilla, escogió sus referentes (uno de ellos sorprendió) de Colombia y el mundo, y dio unos cuantos detalles respecto a su futuro deportivo.

Referentes a nivel mundial - Siempre me ha gustado mucho el estilo de Neymar, traté de referenciarlo cuando estaba más pequeño y lo veía en televisión. Siempre me gustó también Ronaldinho, era uno de los que más admiraba. Y pues Lionel Messi, ha sido siempre ídolo para muchos y para mí.



Conocer a Messi - Pudimos cruzar muy pocas palabras, fueron más como saludando, pero poder verlo ahí tan cerca para mí es un sueño cumplido porque siempre quise llegar a ese nivel, jugar con grandes jugadores referentes del fútbol mundial. Para mí fue un sueño muy lindo... En Copa América cambié la camiseta con Di María... Ya yo tenía la camiseta de Lionel y por eso no la intercambiamos. La tenía y por eso traté de intercambiar con Di María.



Fútbol colombiano como jugador e hincha - La liga colombiana para mí ha crecido mucho, todavía le falta, como a todos, pero siempre trato de verlos. Veo al equipo anterior en donde jugaba que era Junior y a veces también trato de ver al Barranquilla por mis hermanos. Como hincha lo vivo al 100, le voy a los equipos en los que antes jugaba y trato de apoyar... De joven tuve la oportunidad de ir al Metropolitano, cuando estaba en las inferiores fuí mucho.



Ídolos de infancia - Cuando iba a ver al Junior, me gustaba mucho ver a Vladimir (Hernández) porque siempre me ha gustado ese estilo de juego. Referentes que siempre estuve viendo también está Teo (Gutiérrez), me gusta su juego y siempre he tratado de decírselo.



Posible salida del Porto - Con el tema de los clubes y todo eso, con el empresario es que toca hablar este tema. Él solo me comenta que pueden haber interesados, pero eso está ahí, no va más allá. Por ahora, hasta que no se cierre el mercado, no se sabe nada. Regreso a Portugal el 24 (de julio) para viajar y presentarme 25-26.