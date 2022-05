Final de Luis Díaz incluída: agenda de colombianos del fin de semana

Se avecina un fin de semana cargado de acción para los futbolistas colombianos en el exterior. Sin lugar a dudas, Luis Díaz lidera la agenda cafetera con su final de FA Cup frente al Chelsea.



Prográmese acá con los partidos:

Sábado 14 de mayo

8:30 a.m. - Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt (Rafael Santos Borré) por Bundesliga.



10:45 a.m. - Chelsea vs Liverpool (Luis Díaz) por FA Cup.



11 a.m. - Udinese vs Spezia (Kevin Agudelo) por Serie A.



12 p.m. - (Matheus Uribe) Porto vs Estoril en Liga NOS.



2 p.m. - Celta de Vigo vs Elche (Johan Mojica y Helibelton Palacios) por LaLiga.

Troyes vs Lens (Deiver Machado) por Ligue 1.



2:30 p.m. - Colorado Rapids vs Los Ángeles FC (Chicho Arango) por MLS.



3 p.m. - (Sebastián Villa, Jorman Campuzano y Frank Fabra) Boca Juniors vs Racing (Edwin Cardona) por Copa de la Liga.



5 p.m. - Inter de Porto Alegre vs Corinthians (Víctor Cantillo) por el Brasileirao.



7 p.m. - (Óscar Murillo y Yairo Moreno) Pachuca vs Atlético San Luis por Liga MX.

Domingo 15 de mayo

6 a.m. - (Dávinson Sánchez) Tottenham vs Burnley por Premier League.



6:30 a.m. - Antwerp vs Brujas (Éder Álvarez Balanta) por Liga de Bélgica.



7:30 a.m. - (Luis Sinisterra) Feyenoord vs Twente por Eredivisie.



8 a.m. - Leeds United vs Brighton (Steven Alzate) por Premier League.

(David Ospina) Napoli vs Genoa por Serie A.

(Yerson Mosquera) Wolverhampton vs Norwich por Premier League.



8:30 a.m. - Spartak Moscú vs Zenit (Wilmar Barrios) por Liga Premier de Rusia.



9 a.m. - (Daniel Muñoz, Jhon Kucumí y Carlos Cuesta) Genk vs Gent en Liga de Bélgica.



11 a.m. - AC Milan vs Atalanta (Duván Zapata y Luis Fernando Muriel) por Serie A.



12:30 a.m. - Real Betis vs Granada (Luis Suárez, Santiago Arias y Carlos Bacca) por LaLiga.

Mallorca vs Rayo Vallecano (Falcao) por LaLiga.



6 p.m. - (Camilo Vargas) Atlas vs Chivas por Liga MX.