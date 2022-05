James recordó cuando los hinchas de Brasil le rogaban a Colombia ganar

James Rodríguez ha vuelto a los ‘streams’ a través de Twitch para dialogar con sus seguidores. El pasado miércoles compartió con Héctor Fabio Amaral, el utilero de la Selección Colombia.

Entre los múltiples temas tocados surgió el recuerdo del Mundial 2014, certamen en el que la Tricolor, de la mano del creativo cucuteño, firmó la mejor participación de su historia.



Empezaron hablando de aquel tanto invalidado a Mario Yepes frente a Brasil que, para ellos, pudo haber sido uno de los goles más importantes en la historia del fútbol colombiano. “Hubiera sido el pase a semis”, aseguró el '10'.



De inmediato Amaral dijo que aquel día en Arena Castelão de Fortaleza “sí o sí Colombia perdía”, teniendo en cuenta la localía y el favoritismo del rival. James le dio la razón y agregó, “ese día nos metieron mucho la mano”.



Justamente remembraron el juego brusco de los pentacampeones del mundo y la permisividad del árbitro español Carlos Velasco Carballo. “Ese día me dieron mucho”, sentenció Rodríguez Rubio mientras Amaral manifestaba que Fernandinho “cagó a pata” tanto al hoy jugador del Al-Rayyan como a Juan Guillermo Cuadrado.



Respecto a la controvertida actuación de Velasco Carballo, el volante de 30 años se refirió a una de las jugadas que desequilibró la llave: “En el foul que hago para el gol de David Luiz. Yo no tocó el balón, saco el pie y el árbitro me saca amarilla... No puede ser tan descarado”.



Para finalizar, James reveló que cuando estaban por afrontar el duelo con la Canarinha, los mismos aficionados brasileños les pedían que vencieran a su seleccionado por el inconformismo que había. “No los querían... era un tema político”, concluyó.