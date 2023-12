¿Por fin calló a críticos? Díaz, entre elogios y dudas en Liverpool

No le piden sacrificio, todos coinciden en que es su característica. Pero sí hay quienes creen que el saco de Firmino o Mane todavía le queda algo grande. ¿Tienen razón los críticos de Luis Díaz?

"Luis Díaz simplemente parece una sombra de sí mismo desde esas lesiones de rodilla que tuvo la temporada pasada... debe tener una gran segunda mitad de temporada o estoy seguro de que el Liverpool entrará al mercado en el verano porque se siente así. Con la salida de Sadio Mane y Roberto Firmino, realmente no los han reemplazado en términos de calidad”, dijo Jamie Carragher recientemente.



Otros agudos críticos aluden a "problemas de confianza" y no falta quien asegure que no terminó de superar la crisis emocional por el secuestro de su padre en Colombia.



Le cobran, básicamente, que lleva 5 goles en todas las competencias esta temporada y que no registra asistencias. Bueno, no las tenía hasta este martes, cuando, en la visita a Burnley, que se saldó con una valiosa victoria por 0-2, apareció en un momento en que estaban en riesgo los tres puntos y, con un taco a Diogo Jota, ayudó a bajar la persiana.



¿Qué dirán ahora los que lo cuestionan? "Mucho esfuerzo y un taco inteligente prepararon el segundo gol", dijo el diario Liverpool Echo, que le dio 7 puntos de calificación. En cambio, This is Anfield, apuntó a un error: "Se apresuró pero no logró mucho hasta que asistió a Jota".

Y es que esa parece ser una situación que viene afectando al colombiano: entiende la intensidad como una obligación que cubre todas sus funciones en el campo y a veces parece que le falta un instante de pausa. En su defensa, difícil detenerse cuando todos sus compañeros van dos y a veces más revoluciones por encima. Pero a veces valdría la pena respirar y decidir, porque es esa puntada final la que está costando.

No les falta razón a quienes preguntan por qué un reemplazo de Mane no iguala al menos la veintena de goles del senegalés, pero Díaz aporta un sacrificio en marcas, en coberturas, en recuperación que hacen que Klopp no dude en completar con él su tridente. Pero tiene opción de mejoría, es un hecho. El rumbo de este 'boxing day' es correcto, pero a la definición hay que meterle pólvora pura.