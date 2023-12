Liverpool decidió sobre Díaz en 'Boxing Day': buenas y malas noticias

Saltaron las alarmas y todos en Liverpool las escucharon: Luis Díaz salió lesionado en el empate 1-1 contra Arsenal y no es para nada normal que el colombiano salga así del campo. De hecho, el recuerdo, contra ese mismo rival, es el peor, pues en octubre de 2022 salió y volvió hasta el siguiente mes de abril tras ser operado. ¡Cuánto se le extrañó en esa aciaga temporada roja!

Y el primero que decidió no asumir riesgos innecesarios fue el técnico Jürgen Klopp, por muy 'Boxing Day' que fuera. En la visita a Burnley, en esta jornada en la que puede recuperar el liderato de la Premier League si gana y Arsenal no lo logra, ha preferido darle tiempo al colombiano, quien ha ido al banquillo para este compromiso.



La buena noticia, en efecto la lesión no fue tan grave como se temió. La mala, que justo ahora que lo están criticando fuerte en Inglaterra, no tendrá la primera opción para buscar el gol o la asistencia que lo reivindique.



De esta manera, Alisson Becker empezará en la portería. Los cuatro de atrás requieren un refuerzo obligado por la lesión de Tsimikas (en un choque contra Klopp en el duelo contra Arsenal), con lo cual estará Joe Gomez por el lateral izquierdo, junto a Quansah, Virgil van Dijk y Trent Alexander-Arnold.



En el mediocampo, Wataru Endo mantiene su lugar y Harvey Elliott comienza junto a Gravenberch. Es momento para que Dominik Szoboszlai pueda descansar y guardarlo contra Newcastle.



Y arriba, un cambio importante: Darwin Núñez regresaría a la titular pero en lugar de Luis Díaz por la zona izquierda, con Cody Gakpo como el referente de área. Mohamed Salah aparece, como es usual, por la punta derecha.



Vale recordar que Alexis Mac Allister, Thiago Alcantara, Diogo Jota y Andrew Robertson no estarán disponibles hasta después de año nuevo.