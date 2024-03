Mineiro, destino exclusivo: los pocos colombianos que han jugado allí

Luego de confirmarse la llegada de Brahian Palacios a Atlético Mineiro se ha aumentado la lista de colombianos que han militado en el cuadro brasileño en toda su historia. Palacios será el séptimo colombiano que vista la camiseta gala.



Han sido pocos los futbolistas de nuestro país que han jugado allí siendo Álex Escobar el primero en militar en el Mineiro en el año 1996 mientras que el último había sido Dylan Borrero en 2022



De todos los futbolistas que serán nombrados a continuación solo uno tuvo un importante paso por el equipo como lo es Yimmi Chará que estuvo dos temporadas en donde logró buenos números antes de ser vendido al Portland Timbers en 2020.

Álex Escobar



Tras su más que exitoso paso por América de Cali entre 1983 y 1996, el futbolista probó suerte en el extranjero y puso rumbo al Atlético Mineiro que en ese entonces no tenía el poderío económico que tiene ahora. Allí solo jugó ocho partidos antes de partir a Liga de Quito donde tuvo un mejor desempeño.



Gustavo del Toro



El futbolista con pasado en Santa Fe tuvo un breve paso por Atlético Mineiro en el año 2000 donde no tuvo mucho brillo.



Wason Rentería



El conocido exfutbolista colombiano regresó a Brasil en 2009 con el Mineiro tras dos años en Europa donde estuvo en Porto, Racing de Estrasburgo y Sporting Braga. No obstante, en el club brasileño no tuvo mucha continuidad y solo jugó 16 encuentros y anotó un gol antes de volver al Braga en enero de 2010.



Sherman Cárdenas



Tras su increíble paso por Atlético Nacional entre 2013 y 2014 donde supo ganar tres Ligas y una Copa Colombia, desde Brasil se interesaron en él y allí el Mineiro consiguió la cesión del futbolista por un año. Con Mineiro jugó 29 encuentros y solo hizo una asistencia lo cual hizo que los brasileños no ejecutaran la opción de compra por lo que tuvo que volver a Nacional.



Yimmi Chará



El actual jugador de Junior fue fichado por Atlético Mineiro en el año 2018 por un precio de 6 millones de dólares por el 70% de los derechos deportivo y con un contrato de cinco años procedente justamente de Junior. Con los brasileños jugó 68 encuentros en dos años y anotó 10 goles y realizó ocho asistencias. A inicios de 2020, Mineiro vendió al futbolista al Portland Timbers.



Dylan Borrero



El colombiano, actual jugador del New England Revolution, jugó en el Mineiro desde 2020 hasta 2022. Borrero llegó procedente de Independiente Santa Fe y en Brasil no se pudo acoplar. En sus tres años con el equipo, jugó 46 partidos y anotó tres goles.