David Macalister Silva vuelve a preocupar a Millonarios: ¿qué le pasó?

Ⓜ️ David Mackalister Silva presenta una leve carga muscular que no le ha permitido entrenar, la resonancia que se le practicó no arrojó ninguna lesión; sin embargo, se esperará hasta el sábado si puede ser incluido en el grupo de viajeros o, por prevención, no viaja a Montería. pic.twitter.com/P7IgvFLBkL