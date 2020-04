Los 13 colombianos afectados, tras la polémica decisión en México

El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, anunció la eliminación del torneo de ascenso en México, la crisi económica y un nuevo proyecto deportivo, hizo que los dirigentes mexicanos optaran por eliminar el torneo de la segunda división. Dejando a la Liga MX sin asensos ni descensos durante cinco años.

La Liga MX tendrá dos nuevos integrantes a partir de la nueva temporada, estos dos integrantes serán quienes puedan pagar la casilla de la primera división, es decir, los equipos económicamente más fuertes, los 12 equipos restantes, deberán jugar la liga de desarrollo, la cual es de carácter formativa, sus jugadores no pueden ser mayores de 23 años, esto con el fin de proyectar la Selección mexicana al Mundial del 2026.

A los jugadores no les sentó bien la decisión, muchos de ellos están por encima de los 23 años, y seguramente se quedarán sin equipo, aún no se sabe que equipos llegarán a la liga MX, pero lo que si preocupa, son los 13 colombianos que quedaron en el limbo tras la nueva medida tomada en México.



Acá, repasamos los 13 futbolistas de Colombia, que fueron afectados con esta decisión y aún no saben su futuro:



Franco Arizala, 33 años, delantero - Alebrijes de Oaxaca

Juan José Calero, 21 años, delantero - Mineros de Zacatecas

Luis Ortíz, 25 años, defensa - Leones Negros

Yilton Díaz, 27 años, volante - Leones Negros

José Zúñiga, 25 años, delantero - Dorados de Sinaloa

Leyton Jiménez, 26 años, defensa - Correcaminos

Wilber Rentería, 28 años, volante - Correcaminos

Esneyder Mena, 22 años, volante - Correcaminos

Darío Rodríguez, 24 años, delantero - Correcaminos

Juan Felipe Aguirre, 23 años, defensa - Celaya

Juan Fernando Giraldo, 21 años, volante - Atlante

Freddy Cabezas, 22 años, defensa - Cafetaleros de Tapachula

Dailer Moreno, 22 años, delantero - Cafetaleros de Tapachula