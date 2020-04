¿Cómo le ha ido a la Selección en Eliminatorias con el nuevo formato?

La Conmebol anunció ya las nuevas fechas para el inicio de las Eliminatorias (4 y 8 de septiembre) y ratificó que se mantendrá el mismo formato de la competición: todos contra todos durante 18 jornadas.



Recordemos que justamente dicha modalidad no ha estado siempre en Sudamérica. Al contrario, es una idea relativamente nueva, aplicada para el Mundial de Francia 1998, que impulsó la competitividad y el alto nivel en la región.



Por ello, acá analizaremos qué tan bien le ha ido a la Selección con el actual formato.

Francia 1998



Colombia encaró el certamen sudamericano tras el duro golpe en el mundial pasado, donde tenía el título de favorito pero ni siquiera avanzó de ronda. La competencia inició el 24 de abril de 1996, la Selección ganó en Barranquilla frente a Paraguay y encaminaba su clasificación.



Una vez culminada la primera vuelta, el combinado nacional había ganado cinco partidos, empató dos y perdió tan solo uno. Ocupaba la primera casilla con 17 unidades de 24 posibles.



Colombia bajó un poco el rendimiento, pero terminó clasificando con relativa tranquilidad. Terceros con 28 puntos y un rendimiento del 75% como local.



Corea-Japón 2002



Colombia venía de tres mundiales seguidos y se convertía en un habitual de las clasificaciones sudamericanas. El inicio fue complicado y llegada la mitad del certamen (nueve fechas jugadas), la Selección era cuarta con 15 puntos producto de cuatro victorias, tres empates y dos derrotas.



El cambio de sede (Bogotá por Barranquilla) terminó afectando al equipo colombiano y quedó fuera del certamen mundialista (sexta casilla), por gol diferencia con Uruguay.



Alemania 2006



La experiencia pasada funcionó para que la Federación decidiera regresar a Barranquilla para sacar provecho en casa. Desafortunadamente, en la primera vuelta consiguió la triste suma de nueve puntos, tras un comienzo desastroso como local y visitante.



Colombia logró una notable mejoría en la segunda parte y sumó 15 puntos para un total de 24. Nuevamente se impuso Uruguay, esta vez por un punto en la última jornada y el tren mundialista seguía de largo sin la Selección.

Sudáfrica 2010



La dirigencia seguía creyendo que el problema era de estadio y no de nivel, así que retornó a su idea de Bogotá como sede en las Eliminatorias. Las primeras nueve jornadas fueron una montaña rusa, empezando terceros y culminando séptimos.



Para la segunda etapa se cambió la localía a Medellín pero el rendimiento del equipo no fue estable y quedó estancado con 24 puntos, llegando así a su tercera ausencia consecutiva.



Brasil 2014



La llegada de José Pékerman revolucionó el interior de la Selección y se logró instaurar un récord propio bajo el nuevo formato. 30 puntos de 48 posibles y la segunda posición fueron el balance en aquella Eliminatoria.



Falcao y James comandaron un equipo que tras la primera vuelta tenía 16 puntos e ilusionaba con su poderío como local. En la segunda parte se mantuvo el rendimiento y el sueño mundialista era una realidad.





Rusia 2018



La ilusión permanecía intacta luego del gran rendimiento en el mundial pasado. Con el regreso de Brasil a la competición, la pelea por clasificar era más difícil y por ello la concentración debía ser máxima.

​

​Tras la primera vuelta, Colombia estaba en puestos de clasificación (cuarto lugar) pero no convencía. Afortunadamente su rendimiento se estabilizó y terminó sellando su clasificación en la última jornada frente a Perú en Lima.



Se obtuvieron 27 puntos y nuevamente se llegaba a un Mundial bajo la batuta del entrenador argentino y una generación enorme.