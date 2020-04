Incertidumbre en México, la segunda división puede desaparecer

El fútbol de la segunda división de México atraviesa por una gran crisis, después de darse por finalizado el torneo de ascenso por falta de recursos económicos, generados por la pandemia del coronavirus, las autoridades del fútbol mexicano, anunciaron que frente a un nuevo proyecto deportivo, lo mas seguro es que desaparezca la segunda división de México, por consiguiente, no habrán ni descensos u¿y ascensos en los próximos años en el fútbol mexicano.

La crisis de la segunda división ya venia desde hace años, razón para que los directivos del fútbol mexicano, pusieran en práctica su nievo proyecto deportivo, el cual consta e una liga profesional con 20 equipos y una liga de desarrollo, la cual tendrá 30 equipos y estos equipos solo podrán tener futbolistas menos de 23 años en sus plantillas.

La posible medida, ha hecho que los futbolistas de los equipos del ascenso vean en peligro sus carreras deportivas, si bien, los equipos no desaparecerán, muchos de ellos tienen más de 23 años y por obvias razones no podrán jugar en la liga de desarrollo.



Solo dos equipos equipos tendrán la posibilidad de ascender a la primera división, y esto se decidirá por su poderío económico, es decir, el equipo que pueda pagar la casilla en la primera división, es el equipo que puede "ascender". Hay una excepción, los equipos que sean propiedad de un grupo empresarial, con más de dos equipos en la liga profesional de la primera división, no podrán pagar la casilla en la liga MX, y tendrán que jugar en la liga de desarrollo.

La nueva medida ha causado miles de críticas entre periodistas y jugadores, pues el proyecto que se tiene pensado, tiene una durabilidad de cinco años, y tanto jugadores como cuerpo técnicos del ascenso se verían altamente afectados con la nueva decisión.