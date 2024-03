El mejor talento joven: Linda Caicedo suma reconocimiento mundial

Linda Caicedo tiene 19 años, pero la jugadora colombiana está viviendo un momento especial en su carrera, pues en Real Madrid se ha potenciado y en la Selección Colombia femenina es una de las piezas fundamentales en la zona ofensiva, demostrando que es sin duda, una de las mejores del mundo en la actualidad.





Luego del Mundial con Colombia en Australia, Caicedo no paró de recibir premios y nominaciones, pero parece que el 2024 pinta mejor para la talentosa jugadora, quien sumó un nuevo reconocimiento por su desempeño.



El portal ‘Goal’ dio a conocer las mejores jugadoras jóvenes del mundo y en este listado, Linda Caicedo apareció en a la primera posición, llevándose así el premio NXGN.



De igual manera, su compatriota Ana María Guzmán del Bayern Múnich, figura en el puesto 11, quedando entre las mejores 25 del mundo, pese a perder terreno debido a una lesión de rodilla.



'Goal' reveló la lista #NXGN de 2024, con los 25 mejores talentos del fútbol femenino a nivel global y estas son las latinoamericanas presentes:



Este logro al mejor talento joven del mundo se dio gracias a su importancia con Real Madrid y Colombia en 2023, sumado a sus constantes nominaciones a eventos como el Balón de Oro, The Best, Globe Soccer, entre otros.



“En este momento, con el nivel en el que lo está haciendo, no hay jugadora de su generación más cautivadora en todo el fútbol femenino”, resaltó Goal en su portal.



Listado de los 25 mejores talentos jóvenes del fútbol femenino



1. Linda Caicedo - Colombia

2. Vicky López - España

3. Aline Gomes - Brasil

4. Mara Alber - Alemania

5. Signe Gaupset - Noruega

6. Wieke Kaptein - Países Bajos

7. Olivia Moultrie - Estados Unidos

8. Momoko Tanikawa - Japón

9. Dudinha - Brasil

10. Sara Ortega - España

11. Ana María Guzmán - Colombia

12. Lily Yohannes - Países Bajos

13. Alicia Soto - México

14. Mia Enderby - Inglaterra

15. Daniela Galic - Australia

16. Clara Luvanga - Tanzania

17. Giulia Dragoni - Italia

18. Sheika Scott - Costa Rica

19. Casey Phair - Corea del Sur

20. Giselle Thompson - Estados Unidos

21. Hapsatou Malado Diallo - Senegal

22. Amanda Allen - Estados Unidos

23. Liana José - France

24. Toko Koga - Japón

25. Broke Aspin - Inglaterra