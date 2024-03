Colombia sueña en el Sudamericano femenino Sub-17: goleó a Argentina

Colombia logró una enorme victoria 3-0 frente a Argentina en su segunda salida del Sudamericano femenino Sub-17 y las dirigidas por Carlos Paniagua llegaron a seis puntos en el grupo B.

Las colombianas le hicieron el frente a las argentinas y demostraron que también han evolucionado en categorías menores, pues desde un inicio las cafeteras impusieron sus condiciones.



Con ese buen comienzo, en el minuto 17 llegó el primero para Colombia y Mariana Silva fue la encargada de terminar una jugada colectiva con buen toque y la talentosa diez definió abajo de la arquera argentina Aprile, quien nada pudo hacer para evitar el 1-0.



Para demostrar que haberse ido adelante en el marcador no era coincidencia, las colombianas llegaron al segundo gol, a los 23 minutos Michel Cuéllar, quien desde atrás aprovechó un rebote para rematar con potencia y la puso a un costado para ampliar la ventaja 2-0.



Con el marcador en su bolsillo, en el segundo tiempo las colombianas gestionaron el partido y Argentina no pudo descifrar la defensa del seleccionado nacional, quienes no le dejaron ni una opción clara a las albicelestes.



Colombia poco sufrió y aunque bajó al intensidad en algún momento del partido producto de su buena ventaja, en el minuto 64 llegó el tercer gol a través de la gran figura del partido, Mariana Silva, quien aprovechó una pelota quieta para rematar cerca al arco de Aprile, quien no alcanzó a llegar a un difícil balón que puso la diez.



La superioridad de Colombia se hizo sentir y pudo ser más abultado el resultado, pero el destino no quería que fuera así, aunque también el partido tomó un nuevo aire, luego de que los dos equipos se hidrataran ante los más de 32 grados de temperatura en Asunción.



El resultado se mantuvo a favor de Colombia y la arquera Luisa Agudelo logró sacar por segundo partido consecutivo su arco en cero, producto también del buen desempeño de la zona defensiva.



Tras esta goleada 3-0 de Colombia a Argentina, las dirigidas por Carlos Paniagua llegaron a seis puntos, quedando encaminadas hacia la fase final, aunque aún le quedan dos partidos decisivos contra Perú y Brasil.