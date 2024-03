Colombia Sub-17 inició con victoria el Sudamericano femenino

Selección Colombia femenina Sub-17 inició su participación en el Sudamericano de Paraguay y contra Venezuela el conjunto colombiano ganó 1-0, en un partido que fue complejo para ambos, pero la sensación siempre fue que las dirigidas por Carlos Paniagua iban a conseguir los tres puntos.





El partido se tornó muy parejo a cada instante, aunque por poco las colombianas consiguen abrir el marcador tras avisar sobre los primeros minutos, pero no aprovecharon el error defensivo de las venezolanas.



Todo se tornó muy plano y con pocas opciones de gol para ambos seleccionados, aunque era Colombia el que más intentaba con toque y acercamientos llegar al anhelado gol.



En el complemento el partido no cambió mucho y la igualdad persistió, aunque las venezolanas se vieron un poco más sueltas, pero no generaron exigencias a Luisa Agudelo.



Cuando parecía que el juego iba a terminar empatado sin goles, el gol para las colombianas llegó sobre el minuto 80 y la encargada de convertir fue Isabella Díaz, quien sacó remató de media distancia y puso a celebrar al seleccionado cafetero.



Al final, Colombia mantuvo su mínima ventaja y lograron tres puntos importantes de cara a sus aspiraciones en este Sudamericano, mientras que Venezuela llegó a dos derrotas consecutivas y comprometen su clasificación a fase final.