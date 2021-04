¿Se preocupa Rueda? Malas noticias para Stefan Medina en México

No son buenas noticias para Stefan Medina en México. El defensor de Monterrey se resintió de una molestia muscular y se perderá uno de los duelos más importantes de la temporada: el 'derbi' frente a Tigres.

Con 25 participaciones y un gol en todas las competencias, Medina se ha convertido en una pieza clave de la zaga de Javier Aguirre, por lo que su ausencia en el clásico regio será un gran dolor de cabeza para el entrenador de los rayados.



Medios mexicanos aseguran que Medina venía presentando molestias musculares desde hace varios días, sin embargo, había jugado los últimos partidos con Monterrey bajo el riesgo de recaer en la lesión.



"El central colombiano viene con la molestia desde el fin de semana contra Pachuca, duelo que lo dejó cerca de no jugar, aunque finalmente vio acción contra los hidalguenses y Chivas, pero se resintió y ahora no estará ante Tigres", explicó Mediotiempo.



Ante la situación, se espera que la recaída de Stefan Medina no sea muy grave, ya que es un jugador fundamental para su equipo y, ademas, es uno de los habituales en las convocatorias de la Selección Colombia. Se prevé que su tiempo de baja sea entre dos y tres semanas.



Medina, de gran presente en la Liga MX, podría ser uno de los convocados por Reinaldo Rueda de cara a las Eliminatorias y la Copa América.