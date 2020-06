'No, muchas gracias': la decisión de Sebastián Pérez sobre su futuro

Era una ilusión, más que nada. Pero en las últimas horas se quedó sin piso. Sebastián Pérez no tiene pensado regresar a Colombia en el corto plazo.

El mediocampista estaba en la baraja de Independiente Santa FE, pero según su presidente, Eduardo Méndez, no llegará: "Sebastián Pérez no quiere jugar por ahora en Colombia, esa opción está descartada", dijo con claridad el directivo, en entrevista con Antena 2.

"Sebastián Pérez no quiere jugar por ahora en Colombia, esa opción está descartada": Eduardo Méndez presidente @SantaFe en @Antena2RCN pic.twitter.com/JMsYzgwES9 — Guillermo Arango (@guilloarango) June 30, 2020



Pérez tiene que buscar equipo pues, tras su regreso a los entrenamientos con Boca Juniors, tras un paso pro Ecuador, no logró un cupo entre los elegidos por Miguel Ángel Russo.



Mientras tanto, Méndez adelanta con el club argentino algunos contactos, en búsqueda de posibles refuerzos en medio de la crisis económica generada allá y acá por la pandemia: "Yo he venido adelantando algunas conversaciones con Jorge Bermúdez y Juan Román Riquelme para lograr hacer un convenio con ellos. De esa forma, enviar jugadores desde acá y que ellos envíen futbolistas para acá. Ambos saben de la situación de Santa Fe, que no tenemos plata para comprar jugadores ni para prestar", dijo el dirigente.