¡Al fin un respaldo a James!: 'Es profesional, humilde, trabaja mucho'

Las críticas contra James Rodríguez se han vuelto pan de cada día en España y en Colombia.

Sin embargo, para su tranquilidad, no todas las voces que se oyen están en su contra y aquellos que han estado cerca de su trabajo en Real Madrid levantan la mano para defenderlo, en medio de una situación de incertidumbre total por no estar en los planes del técnico Zinedine Zidane.



Uno de ellos es Fernando Hierro, quien estuvo muy cerca del zurdo en su etapa con Carlo Ancelotti y es toda una referencia en el Real Madrid. El español está por estos días de visita en Barranquilla y desde allí concedió una entrevista a Caracol Radio, en la que destacó las virtudes del jugador, más allá de su actualidad.



"Te hablo por la experiencia que tuve con él, cuando estuve ahí con Ancelotti. Es un chico extraordinario, un profesional, no da ni un problema.

El talento, ya lo sabemos todos, no hace falta nadie que hable de su último pase, la finalización, la calidad de su 'balón parado', que trabaja mucho, un chico humilde", declaró.

#CarruselCaracol



"James es un chico extraordinario, no da ni un problema, trabaja mucho, es un chico humilde": Fernando Hierro, invitado en el #CarruselCaracol de @CaracolRadio



🎧 En vivo: https://t.co/BvzLUf4sHB pic.twitter.com/UzNQYoyh2D — El VBAR (@VBarCaracol) March 1, 2020



Para Hierro, la situación que vive el colombiano en Real Madrid no es culpa suya del todo: "La competencia en el Madrid es brutal, si uno compara todo lo que él tiene alrededor, que pueden jugar en su posición; Kroos, Valverde, Modric, Isco, Vinicius, Benzema, Bale. Todos jugadores que son competencia muy directa", aseguró.



Los problemas físicos han sido, para la leyenda 'madridista', un obstáculo que no se le puede endilgar al jugador: "Al comienzo de la temporada tuvo la mala suerte de la lesión, pero creo que es la motivación que tendrá por jugar con sus selección, se va a entrenar bien y estoy seguro que le va a ir bien porque se lo merece", concluyó, en una referencia clara sobre la condición de titular del 10 en la Selección Colombia, al mando de Carlos Queiroz.