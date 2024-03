Gran noticia: Leicy Santos retornó con Atlético tras dura lesión

Después de un mes y medio fuera por una lesión en el recto anterior de su pierna derecha, Leicy Santos regresó a las canchas en el duelo entre Atlético de Madrid y Real Sociedad por la semifinal de ida de la Copa de la Reina que terminó en empate 1-1.



La colombiana, que se perdió la Copa Oro W con la Selección Colombia por su lesión, ingresó para el segundo tiempo en reemplazo de Marta Cardona y allí fue importante en el manejo del juego de las rojiblancas que consiguieron la igualdad agónica en el 91 ante el cuadro vasco gracias a Gabriela García. En el rival jugó la también colombiana Manuela Vanegas desde el 75'.



Atlético habría sufrido bastante con la ausencia de la colombiana ya que durante el mes y medio que no estuvo las colchoneras solo ganaron un juego y acumularon cuatro empates y dos derrotas.



Tras el final del juego, Leicy se refirió a su regreso y al empate en la serie: “Tenía muchas ganas de volver después de mes y medio fuera del terreno de juego. Intento estar al 100% para el equipo y estoy muy feliz de estar de vuelta. Con lo que me quedo es con volver, físicamente no tengo ninguna molestia. El ritmo te lo dan los partidos. Me voy con la sensación de haber dado el máximo, pero espero poder estar a mi 100% en los próximos partidos. Estoy de vuelta y tengo muchas ganas de jugar”.



Y agregó: “Es mejor irte con un empate que perdiendo. Entre todas hemos hecho un gran esfuerzo, teniendo varias ocasiones de gol, tiros al palo… Queríamos sí o sí ganar. Tendremos que ajustar cosas, como la acción del gol en contra, pero el equipo salió a dar el máximo esfuerzo. La ambición siempre te obliga a querer ganar todos los partidos. En una semana saldremos a buscar el partido”.



Vale señalar que Leicy volvería a ver minutos el próximo domingo 10 de marzo ante Sporting de Huelva y luego de no ocurrir nada estará presente en la semifinal de vuelta de la Copa que se jugará el próximo miércoles 13 de marzo.