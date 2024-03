Manchester City no se despeinó y selló su pase a cuartos de final

Manchester City se metió a los cuartos de final de la Champions League este miércoles luego de vencer a Copenhague por 3-1 en un duelo muy tranquilo por la vuelta de su serie de octavos de final que terminó con un global de 6-2.



Para los dirigidos por Pep Guardiola anotaron Manuel Akanji, Julián Álvarez y Erling Haaland. El descuento de los daneses fue de Mohamed Elyounoussi.



En la primera parte, Manchester City quiso liquidar la serie rápidamente y lo haría. A los cinco minutos, el cuadro inglés puso el primero en su cuenta con Manuel Akanji que recibió una pelota por derecha de Julián Álvarez y de primera el suizo sacó un remate imposible para el arquero Kamil Grabara.

Luego, antes de los 10 minutos del partido, el City puso el segundo en su cuenta esta vez con Julián Álvarez que tras un remate previo al palo de Rodri agarró el rebote y sacó un disparo en donde el arquero intentó despejarla, pero en vez de eso terminó metiéndola en su arco.



Pasada la media hora, el City bajó la intensidad y eso permitió que el Copenhague se animara y pudiera lograr el descuento con Mohamed Elyounoussi que se asoció con Orri Oskarsson quien le tiró un taco nuevamente a su compañero y Elyounoussi definió de gran manera ante la salida de Ederson.



Antes del final de esta parte, el local puso el tercero con Erling Haaland. El noruego bajó una pelota en el área y pese a tener dos rivales marcándolo sacó un remate de zurda al primer palo y que no vio venir Grabara que ya estaba jugado al otro palo ya esperaba un disparo cruzado.



Para la segunda mitad y con la serie totalmente liquidado, Pep Guardiola se dedicó a hacer cambios y a poner jugadores que no han visto muchos minutos. De igual manera, hizo rotaciones para el duelo contra Liverpool el fin de semana.



Esto provoco que Copenhague realizara la primera chance de esta mitad hasta el minuto 65 con Magnus Mattsson que recibió una pelota y en el borde del área sacó un remate que Ederson atajó de gran manera.



En el final, el City siguió con su tónica de no desgastar a sus jugadores y manejó la pelota a su gusto por lo que no habría más chances de importancia hasta el pitazo final.