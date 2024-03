¿Favorecieron a Real Madrid? Polémica por agresión de Vinicius Junior

Aunque Real Madrid no estuvo a la altura de su historia, y el RB Leipzig fue superior en los dos partidos de octavos de final de la Champions League, fue el equipo español el que se clasificó a la siguiente ronda del importante torneo de clubes europeo.



Sin embargo, el merengue no escapó de la polémica, y una vez más volvió a quedar en el aire esa percepción de que lo favorecieron, en esta ocasión por no castigar con severidad a Vinicius Junior, quien agredió a Willi Orban, defensor del equipo rival.



Al minuto 53, ‘Vini’ empujó a Orban en una agresión que muchos estimaron para tarjeta roja. Sin embargo, el árbitro italiano Davide Massa zanjó con una amonestación.



ATENCIÓN - POLÉMICA EN EL BERNABÉU... Vinicius fue amonestado por esta acción sobre Orban. ¿Era para más?



Los principales analistas arbitrales en España consideraron que la agresión del delantero brasileño era para expulsión, pero el juez tomó una decisión que sin duda salvó al Madrid.



La polémica se acentuó minutos después, pues Vinicius Junior anotó gol a los 65 minutos, que fue decisivo para superar la llave.